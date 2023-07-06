Приглашение рассказать о преимуществах промышленного сотрудничества Беларуси и России

МИНСК, 6 июля. /Корр. БЕЛТА/. Bilta сообщил премьер-министру Беларуси Роману Головченко, что важно показать все преимущества кооперации в производстве и кооперации в исследованиях и разработках между белорусскими и российскими компаниями.

Пресс-служба правительства цитирует Романа Головченко: «Важно не просто показать достижения в производственной сфере, науке и технике, а показать все преимущества производственной кооперации и сотрудничества в области НИОКР между белорусскими и российскими компаниями. потому что перед нами стоят важнейшие задачи, связанные с импортозамещением и реализацией технологического суверенитета.

Премьер-министр также отметил, что к предстоящей российской выставке «ИНОПром» проведена большая подготовка. Он добавил, что в ходе выставки планируется обсудить сотрудничество со Свердловской областью России. Выставка пройдет в этом российском регионе.

«Мы встречались с губернатором Свердловской области в конце апреля и смогли обозначить ряд вопросов и направлений, которые необходимо усилить», — подчеркнул он.

Ожидается, что в конце недели в Екатеринбург прибудет правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко. Международная промышленная выставка Иннопром 2023 пройдет в Екатеринбурге. Беларусь впервые примет участие в выставке в качестве страны-партнера.