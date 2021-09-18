Приговор Ферстаппена в России был «без такого недостатка» – Хорнер

Сэм Холл Суббота, 18 сентября 2021 г. 11:29

Кристиан Хорнер, главный редактор команды Red Bull, сказал, что Макс Ферстаппен считал, что его приговор на сетке Гран-при России «не такой уж и большой недостаток в Сочи».

Ферстаппен был Сетка из трех мест отлично В следующей гонке в России итальянец Стюартс, голландец, посчитал столкновение между собой и Луи Хэмилтоном “по сути” ошибочным.

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«У Макса также есть штраф на сетке, но в Сочи это не недостаток, потому что у него есть силы, чтобы справиться с этим», – сказал Хорнер в своей колонке Red Bull.

«Я с нетерпением жду этого и смотрю, как мы прогрессируем».

Mercedes добивался успеха каждый год с тех пор, как в 2014 году он был добавлен в российский календарь Великобритании, когда Хэмилтон четыре раза поднимался на подиум.

Из-за силы Mercedes в тот момент и наказания Ферстаппена Red Bull, скорее всего, возьмет новый силовой агрегат и оштрафует голландца за то, что тот отправился в конец сцены.

«Я смотрел результаты на Гран-при России, и в 2018 году Макс вышел на первое место, прежде чем сделать свой пит-стоп», – добавил Хорнер.

«В прошлом году мы были на втором месте, но так и не выиграли.

«Это был замок Mercedes. Для меня, Монцы и Сочи, я мысленно пометил их как трассы Mercedes, так что это было бы проблемой».