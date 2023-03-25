Пригожин заявил, что Россия помиловала 5000 бывших заключенных, воевавших на Украине

МОСКВА, 25 марта (Рейтер) — Более 5000 бывших заключенных были помилованы после сделки с российскими наемниками Вагнера против Украины, сообщил в субботу основатель Вагнера Евгений Пригожин.

Группа Вагнера, изначально состоявшая из закаленных в боях ветеранов российских вооруженных сил, в прошлом году играла все более важную роль в украинском конфликте после того, как российские военные потерпели ряд унизительных поражений.

Пригожин вышел из тени и завербовал тысячи людей из тюрем, предложив им шанс на свободу для участия в самых опасных войнах Украины.

«В настоящее время после заключения договоренностей с Вагнером по амнистии освобождено более 5000 человек», — сообщил близкий соратник президента Владимира Путина Пригожин в аудиоролике, размещенном в Telegram.

Пригожин Вагнер сообщил, что 0,31% помилованных после службы совершили преступление, что, по его словам, в 10-20 раз ниже нормативных показателей.

Пригожин, которого иногда называют «путинским шеф-поваром» за его обширный бизнес в сфере общественного питания, является самым могущественным из группы путинских друзей, которые теперь контролируют частные армии, вербуя высокопоставленных военных, бывших шпионов и преступников.

США обвинили Пригожина в том, что он олигарх, пытается вмешиваться в выборы в США и распространяет российскую дезинформацию по всему миру.

Пригожин, отсидевший девять лет в советской тюрьме за грабежи и другие преступления, прежде чем стать профессионалом в 1990-х годах, признался во вмешательстве в выборы в США и впервые признал свою роль в создании Вагнера.

Воевавший в Ливии, Сирии, Центральноафриканской Республике и Мали, Вагнер называет себя самым закаленным в боях наемником в мире.

Он отвергает критику со стороны Запада в отношении использования частных военных подрядчиков США и их союзниками по всему миру как иногда жестокие методы и жесткую дисциплину.

Репортаж Гая Фальконбриджа, +79856400243 Редактирование Джайлза Элгуда

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