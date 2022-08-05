Приготовьтесь к возвращению Премьер-лиги, а также что ждет Бритни Гренье дальше?

счастливой пятницы всем! Еще неделя вниз. поздравляю!

Давайте сделаем это правильно.

Доброе утро всем, но особенно…

Болельщики премьер-лиги

Радуйтесь, любители футбола: Возвращение английской премьер-лиги! Арсенал Хиты Хрустальный дворец сегодня днем Для начала, все 18 других команд откроют свои сезоны в эти выходные.

Если вы пропустили это лето, Богатые стали еще богаче как действующие чемпионы Манчестер добавлен Эрлинг Хааланд Из Боруссия Дортмунд. Холанд, третий лучший бомбардир Бундеслиги в прошлом году, является серьезной причиной, по которой был вызван наш футбольный эксперт Роджер Гонсалес Сити».Явные фавориты на победу в лиге в Предварительный просмотр всех 20 команд.

Но это означает На Холанда оказывается большое давлениетакже отмечает футбольный репортер Джеймс Пинг в Предлагается на сезон «Манчестер Сити»..

Бинг: Холанд забил за него 115 голов в 116 матчах. Ред Булл Зальцбург И Боруссия Дортмунд. … он просто может быть одним из лучших первых стриков в своей карьере. Можно рассчитывать только на лучших и лучших нападающих, которые регулярно в некоторой степени превосходят свои прогнозируемые цели (xG), но не на уровне Хааланда. …это та команда, которая больше всех привлекает удары с близкого расстояния в линию ворот. …Красивое место Хааланда — город, и наоборот».

Наша команда футбольных экспертов проделала большую работу, предварительно ознакомившись с другими ведущими командами, в том числе…

У нас также есть Экспертный выбор Для обладателей титула, четырех лучших, последних четырех и индивидуальных призов.

мы будем владеть Живой анализ на выходных — и Лига 1 тоже стартует в эти выходные Так что обязательно следите за нашими новостями о футболе.

маленькая честь

Это не доброе утро для…

Гетти Изображений



Клейтон Кершоу и Лос-Анджелес Доджерс

Доджерс Очень вероятно, что они выиграют еще один титул NL West, потому что у них лучший результат в MLB. Единственное, он не делал Нужно было ранить одну из их звезд. Клейтон Кершоу С самого начала против гиганты после, после Страдает от болей в спине Во время разминки в пятом иннинге.

Это беспокоит Пара причин, отмечает наш эксперт MLB Майк Аксиса. Во-первых, это Далеко не первое издание Кершоу.

Ось: «Он пропустил 41 день из-за болей в спине в 2014 году, 74 дня из-за грыжи диска в 2016 году и 39 дней из-за растяжения спины в 2017 году. много со второй половины и после окончания сезона, и он потерял время из-за травмы паха в начале этого года».

34-летний кикер в этом сезоне был фантастическим игроком. 14:64 а также 0,98 хлыст, оба в топ-10 набрали NL (минимум 80 IP). Любое длительное отсутствие станет серьезным ударом для Доджерс, чья текучесть кадров начинает выглядеть немного слабой.

1. РХП Уокер Бюлер (Он выбыл с 10 июня из-за травмы предплечья и может вернуться в сентябре.)

(Он выбыл с 10 июня из-за травмы предплечья и может вернуться в сентябре.) 2. КТП Клейтон Кершоу (Я ушел рано утром в четверг с травмой)

(Я ушел рано утром в четверг с травмой) 3. КТД Хулио Урреас

4. РХП Тони Джонслин (23 1/3 иннинга от его предыдущего рекорда в карьере)

(23 1/3 иннинга от его предыдущего рекорда в карьере) 5. КТД Тайлер Андерсон

6. КТД Эндрю Хини (Сейчас здоров, но в этом году только пять человек с проблемами плеча)

(Сейчас здоров, но в этом году только пять человек с проблемами плеча) 7. РХП Райан Бэби (9 2/3 иннинга от его предыдущего максимума в карьере)

Не упоминается почетный

Бритни Грейнер приговорена к 9 годам тюрьмы в России

Гетти Изображений



Феникс Меркьюри звезда Бритни Грейнер Его признали виновным в контрабанде наркотиков и хранении марихуаны в г. Россия И Его приговорили к 9 годам лишения свободы. Она также была оштрафована на 1 000 000 российских рублей (чуть более 16 000 долларов США).

В рамках заявления президента Джо Байден сказал предложение «Еще одно напоминание о том, что мир уже знает: Россия несправедливо держит Бритни».

Был Грейнер Арестован в феврале Предположительно, в багаже ​​у нее была концентрация марихуаны. С тех пор она находится под стражей и недавно признала себя виновной. В среду, во время заключительных аргументов в суде, Грейнер сказала, что «никогда не собиралась нарушать какой-либо закон».

Это далеко не конец истории Грейнера. В конце июля США Сообщается, что предложили обмен пленными Это освободит Гринер и директора по безопасности компании. Пол Уилан Осужденный российский контрабандист оружия Виктор Пот. Хотя звезде WNBA официально вынесли приговор, обмен пленными все еще возможен.

Превью сезона студенческого футбола: 22 вопроса на 2022 год 🏈

Математический рисунок CBS



Мы быстро приближаемся к футбольному сезону колледжей 2022 года, и, черт возьми, это был межсезонье. От безумия трансферного портала до сделок NIL и предстоящей реорганизации — у нас есть множество сюжетных линий, которые нужно пройти. В этом может помочь Деннис Додд, наш футболист из колледжа, как показано в его книге. 22 захватывающих истории, которые будут доминировать в 2022 году.

Начнем с самого большого: Кто будет играть в американский футбол? Додд говорит обычный подозреваемый Алабама А также обладатель титула Грузия Они оба будут там… но А две другие команды?

Черви: «штат Огайо: У Райана Дэя лучшая команда со времен сильного чемпионата 2019 года, который Клемсон расстроил в полуфинале CFP. Сегодня это 28-3 с тех пор с одним поражением Большой десятки на его имя. Так что да. Если защита соберется под руководством нового координатора Джима Ноулза, берегитесь. Юта: Кайл Уиттингем достиг пика своей карьеры, поступив в 18-й класс. У Утеса есть физические способности, чтобы соответствовать любому, и способность двигаться вперед без поражений. Они открыли сезон 2022 года под номером 4 в 131- Нада . «

Но прежде чем мы дойдем до конца сезона, мы должны начать с самого начала, и, как отмечает Деннис, это Первая неделя полностью загружена.

Цинциннати в Арканзасе

Орегон против Джорджии

Юта во Флориде

Нотр-Дам в Огайо

Флорида против ЛГУ

Клемсон против Технологического института Джорджии

Все 22 из этих сюжетных линий Добавьте еще один уровень волнения в сезон, и угадайте, что? Сейчас у нас 22 дня с начала. Пойдем!

Какие команды не сделали достаточно в крайний срок обмена? ⚾

Гетти Изображений



Крайний срок обмена MLB сильно изменился: Наш торговый трекер Весь день был невероятно занят. Но Не все участвовали в мероприятии в должной мере. Конечно, не каждую команду можно было объявить «победителем» к установленному сроку, и было несколько команд, которые просто не сделали того, что от них требовалось.

Кто выделяется среди этой разочаровывающей группы? На этот вопрос эксперты MLB ответили в файле Круглый стол «Перелистывание» На этой неделе наш Мэтт Снайдер сказал, что одна из лучших команд в лиге заставила его болельщиков желать большего.

Снайдер: «Я пойду с метс. … они могли бы быть более агрессивными в цементировании моста ближе Эдвин Диаз С большим количеством наладчиков Майкл Гивенс — чей дебют в Мец был катастрофой — и ловец остается под большим вопросом во время Матча звезд Уилсон Контрерас Даже не торговался. … Мец не выигрывал чемпионат мира с 1986 года, и у них есть куча талантов, которые они могут снова проявить. Почему они не сделали все возможное, чтобы загрузить список раньше срока, я не понимаю. «

В то время как Мец был лучшей командой в этом списке, команда AL Central также не показала хороших результатов.

Что смотрим в эти выходные 📺

Смотрим NWSL на Парамаунт +.

Пятница

🏀 Искры во сне19:00 на CBS Sports.

🏀 Мистики в небе20:00 по НБА ТВ.

Суббота

⚾ Янки в Кардиналах19:15 на канале FOX

Воскресенье

🏀 солнце в небе13:00 на АВС

🏀 Асы в шторм15:00 на АВС

⚾ Падрес в Доджерс19:00 на ESPN