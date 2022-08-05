Приготовьтесь к возвращению Премьер-лиги, а также что ждет Бритни Гренье дальше?

счастливой пятницы всем! Еще неделя вниз. поздравляю!
Давайте сделаем это правильно.
Доброе утро всем, но особенно…
Болельщики премьер-лиги
Радуйтесь, любители футбола: Возвращение английской премьер-лиги! Арсенал Хиты Хрустальный дворец сегодня днем Для начала, все 18 других команд откроют свои сезоны в эти выходные.
Если вы пропустили это лето, Богатые стали еще богаче как действующие чемпионы Манчестер добавлен Эрлинг Хааланд Из Боруссия Дортмунд. Холанд, третий лучший бомбардир Бундеслиги в прошлом году, является серьезной причиной, по которой был вызван наш футбольный эксперт Роджер Гонсалес Сити».Явные фавориты на победу в лиге в Предварительный просмотр всех 20 команд.
Но это означает На Холанда оказывается большое давлениетакже отмечает футбольный репортер Джеймс Пинг в Предлагается на сезон «Манчестер Сити»..
- Бинг: Холанд забил за него 115 голов в 116 матчах. Ред Булл Зальцбург И Боруссия Дортмунд. … он просто может быть одним из лучших первых стриков в своей карьере. Можно рассчитывать только на лучших и лучших нападающих, которые регулярно в некоторой степени превосходят свои прогнозируемые цели (xG), но не на уровне Хааланда. …это та команда, которая больше всех привлекает удары с близкого расстояния в линию ворот. …Красивое место Хааланда — город, и наоборот».
Наша команда футбольных экспертов проделала большую работу, предварительно ознакомившись с другими ведущими командами, в том числе…
У нас также есть Экспертный выбор Для обладателей титула, четырех лучших, последних четырех и индивидуальных призов.
мы будем владеть Живой анализ на выходных — и Лига 1 тоже стартует в эти выходные Так что обязательно следите за нашими новостями о футболе.
маленькая честь
Это не доброе утро для…
Клейтон Кершоу и Лос-Анджелес Доджерс
Доджерс Очень вероятно, что они выиграют еще один титул NL West, потому что у них лучший результат в MLB. Единственное, он не делал Нужно было ранить одну из их звезд. Клейтон Кершоу С самого начала против гиганты после, после Страдает от болей в спине Во время разминки в пятом иннинге.
Это беспокоит Пара причин, отмечает наш эксперт MLB Майк Аксиса. Во-первых, это Далеко не первое издание Кершоу.
- Ось: «Он пропустил 41 день из-за болей в спине в 2014 году, 74 дня из-за грыжи диска в 2016 году и 39 дней из-за растяжения спины в 2017 году. много со второй половины и после окончания сезона, и он потерял время из-за травмы паха в начале этого года».
34-летний кикер в этом сезоне был фантастическим игроком. 14:64 а также 0,98 хлыст, оба в топ-10 набрали NL (минимум 80 IP). Любое длительное отсутствие станет серьезным ударом для Доджерс, чья текучесть кадров начинает выглядеть немного слабой.
- 1. РХП Уокер Бюлер (Он выбыл с 10 июня из-за травмы предплечья и может вернуться в сентябре.)
- 2. КТП Клейтон Кершоу (Я ушел рано утром в четверг с травмой)
- 3. КТД Хулио Урреас
- 4. РХП Тони Джонслин (23 1/3 иннинга от его предыдущего рекорда в карьере)
- 5. КТД Тайлер Андерсон
- 6. КТД Эндрю Хини (Сейчас здоров, но в этом году только пять человек с проблемами плеча)
- 7. РХП Райан Бэби (9 2/3 иннинга от его предыдущего максимума в карьере)
Не упоминается почетный
Бритни Грейнер приговорена к 9 годам тюрьмы в России
Феникс Меркьюри звезда Бритни Грейнер Его признали виновным в контрабанде наркотиков и хранении марихуаны в г. Россия И Его приговорили к 9 годам лишения свободы. Она также была оштрафована на 1 000 000 российских рублей (чуть более 16 000 долларов США).
- В рамках заявления президента Джо Байден сказал предложение «Еще одно напоминание о том, что мир уже знает: Россия несправедливо держит Бритни».
Был Грейнер Арестован в феврале Предположительно, в багаже у нее была концентрация марихуаны. С тех пор она находится под стражей и недавно признала себя виновной. В среду, во время заключительных аргументов в суде, Грейнер сказала, что «никогда не собиралась нарушать какой-либо закон».
Это далеко не конец истории Грейнера. В конце июля США Сообщается, что предложили обмен пленными Это освободит Гринер и директора по безопасности компании. Пол Уилан Осужденный российский контрабандист оружия Виктор Пот. Хотя звезде WNBA официально вынесли приговор, обмен пленными все еще возможен.
Превью сезона студенческого футбола: 22 вопроса на 2022 год 🏈
Мы быстро приближаемся к футбольному сезону колледжей 2022 года, и, черт возьми, это был межсезонье. От безумия трансферного портала до сделок NIL и предстоящей реорганизации — у нас есть множество сюжетных линий, которые нужно пройти. В этом может помочь Деннис Додд, наш футболист из колледжа, как показано в его книге. 22 захватывающих истории, которые будут доминировать в 2022 году.
Начнем с самого большого: Кто будет играть в американский футбол? Додд говорит обычный подозреваемый Алабама А также обладатель титула Грузия Они оба будут там… но А две другие команды?
- Черви: «штат Огайо: У Райана Дэя лучшая команда со времен сильного чемпионата 2019 года, который Клемсон расстроил в полуфинале CFP. Сегодня это 28-3 с тех пор с одним поражением Большой десятки на его имя. Так что да. Если защита соберется под руководством нового координатора Джима Ноулза, берегитесь. Юта: Кайл Уиттингем достиг пика своей карьеры, поступив в 18-й класс. У Утеса есть физические способности, чтобы соответствовать любому, и способность двигаться вперед без поражений. Они открыли сезон 2022 года под номером 4 в 131- Нада. «
Но прежде чем мы дойдем до конца сезона, мы должны начать с самого начала, и, как отмечает Деннис, это Первая неделя полностью загружена.
- Цинциннати в Арканзасе
- Орегон против Джорджии
- Юта во Флориде
- Нотр-Дам в Огайо
- Флорида против ЛГУ
- Клемсон против Технологического института Джорджии
Все 22 из этих сюжетных линий Добавьте еще один уровень волнения в сезон, и угадайте, что? Сейчас у нас 22 дня с начала. Пойдем!
Какие команды не сделали достаточно в крайний срок обмена? ⚾
Крайний срок обмена MLB сильно изменился: Наш торговый трекер Весь день был невероятно занят. Но Не все участвовали в мероприятии в должной мере. Конечно, не каждую команду можно было объявить «победителем» к установленному сроку, и было несколько команд, которые просто не сделали того, что от них требовалось.
Кто выделяется среди этой разочаровывающей группы? На этот вопрос эксперты MLB ответили в файле Круглый стол «Перелистывание» На этой неделе наш Мэтт Снайдер сказал, что одна из лучших команд в лиге заставила его болельщиков желать большего.
- Снайдер: «Я пойду с метс. … они могли бы быть более агрессивными в цементировании моста ближе Эдвин Диаз С большим количеством наладчиков Майкл Гивенс — чей дебют в Мец был катастрофой — и ловец остается под большим вопросом во время Матча звезд Уилсон Контрерас Даже не торговался. … Мец не выигрывал чемпионат мира с 1986 года, и у них есть куча талантов, которые они могут снова проявить. Почему они не сделали все возможное, чтобы загрузить список раньше срока, я не понимаю. «
В то время как Мец был лучшей командой в этом списке, команда AL Central также не показала хороших результатов.
Что смотрим в эти выходные 📺
Смотрим NWSL на Парамаунт +.
Пятница
🏀 Искры во сне19:00 на CBS Sports.
🏀 Мистики в небе20:00 по НБА ТВ.
Суббота
⚾ Янки в Кардиналах19:15 на канале FOX
Воскресенье
🏀 солнце в небе13:00 на АВС
🏀 Асы в шторм15:00 на АВС
⚾ Падрес в Доджерс19:00 на ESPN
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