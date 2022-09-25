Приготовьтесь сыграть в Gotham Knights на PS5 несколько раз

Стремясь получить все последние советы от предстоящего супергеройского выхода Warner Bros Montreal, Готэмские рыцари? Вам нужно будет вовлечь себя в большой игровой процесс, если это ваша цель! По сути, поскольку вам предстоит управлять четырьмя персонажами, каждое прохождение будет давать вам немного разные впечатления от событий. Чтобы было ясно, общая история останется прежней, изменится только ваша точка зрения.

«Вы не увидите всего этого в одной игре», — сказал гейм-директор Джефф Элинор. ИГРОВОЙ ЖУРНАЛ. «[That’s] Просто потому, что в восприятии героем происходящего и случившегося так много уникального содержания».

Кинорежиссер Уилсон Мой добавил: «С кинематографической точки зрения это очень, очень сложная задача. Структурно у нас будет очень похожая сцена, которая обычно попадает в поток каждого персонажа, но у каждого персонажа есть своя собственная версия. Это разные, они говорят по-разному, у них другая история со всеми разными персонажами, это позволяет нам сделать сцену, которая была бы их версией этого. Некоторые из них очень похожи в том, как они это делают, но у них будет несколько незначительных отличий».

Верные поклонники, скорее всего, захотят попробовать все возможные перестановки, что, вероятно, значительно увеличит ценность перезагрузки. Будем надеяться, что базовая кампания будет достаточно убедительной, чтобы поощрять все эти игры, не так ли?