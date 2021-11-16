Приграничные проблемы обостряются, поскольку страны отказываются принимать мигрантов

Иммигранты, покидающие страны, которые отказываются принять их обратно, создают новое отставание в иммиграционной системе США — и официальные лица Белого дома и службы внутренней безопасности опасаются, что это становится все более серьезным препятствием на пути достижения баланса между гуманитарными соображениями и соображениями национальной безопасности.
Новости руководства: Официальные лица США на южной границе ежедневно сталкивались с почти 800 венесуэльскими иммигрантами за последнюю неделю — больше, чем у представителей любой другой национальности, за исключением выходцев из Мексики, согласно данным внутренней иммиграции, полученным Axios.
- Сейчас на границе задержано больше венесуэльцев, чем любой другой национальности, за которой следует Никарагуа. регистр Перешли границу 13400 в октябре.
- По данным британской газеты The Guardian, более 5000 кубинцев, бразильцев и венесуэльцев пересекли опасный переход Дариен-Гэп в Панаму в прошлом месяце, а также более 17000 гаитян. Данные правительства Панамы.
что они говорят: «Министерство внутренней безопасности стремится обеспечить безопасные, упорядоченные и гуманные иммиграционные процессы», — сказал официальный представитель Министерства внутренней безопасности Эдуардо Силва.
- «DHS, в координации с Государственным департаментом, поддерживает регулярные обсуждения со странами-партнерами в Западном полушарии по вопросам, связанным с иммиграцией, и продолжает работать с иностранными правительствами для улучшения сотрудничества со странами, которые систематически отказывают или задерживают репатриацию своих граждан. ”
Большая картинка: В целом, количество детей на границе намного ниже, чем было в начале этого года, когда дети и семьи незаконно пересекают границу США и Мексики.
- Но беспрецедентное количество взрослых иммигрантов прибывает из стран, которые затрудняют депортацию, в частности Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и Бразилии.
- Правительство США должно решить, следует ли задерживать или освобождать большинство взрослых холостяков из стран, не желающих принимать возвращение своих граждан, когда Соединенные Штаты их отвергают.
Между линиями: Куба и Венесуэла относятся к числу стран, наименее сотрудничающих с ними, когда речь идет об усилиях США по возвращению мигрантов, которые не имеют права на убежище или другую защиту.
- Бразилия и Никарагуа принимают ограниченное количество эстафетных рейсов, но требуют длительного уведомления, что делает его более трудным, чем в других частях мира.
- Мексика также не принимает иммигрантов из этих стран в соответствии с противоречивой политикой в отношении пандемии под названием Title 42.
- Иммигранты еще больше усложняют ситуацию, направляясь в более мелкие, неукомплектованные кадрами приграничные районы, такие как Дель-Рио, штат Техас, и Юма, штат Аризона, сообщил Axios представитель DHS.
Гаитяне содержатся в лагере для мигрантов Под мостом в Дель-Рио привлекло всеобщее внимание в сентябре.
- Согласно другим внутренним данным, полученным Axios, из почти 25 000 мигрантов, прибывших в сектор в течение месяца, только треть были из Гаити.
- и еще треть из Венесуэлы, но их родина не была так готова, как Гаити, соглашаться на многочисленные депортации в день.
- Однако представитель DHS сообщил Axios, что 69% из 21 000 человек, прибывших с 9 по 24 сентября, были гаитянами.
за последнюю неделю, Пограничники из далеких стран обогнали пересекающих границу лиц из Мексики или стран Северного треугольника, таких как Гватемала, Гондурас и Сальвадор.
- Только в воскресенье около 800 иммигрантов из Южной Америки, Африки и других отдаленных регионов были освобождены в США.
что вы хотите смотреть: Администрация пытается решить эту проблему, прежде всего, попросив Мексику усилить правоприменительную деятельность. Мексика уже рассматривает более строгие требования к въезду для венесуэльцев, Как сообщает Reuters.
- Есть также планы быть более агрессивными в задержании иммигрантов из мятежных стран в надежде предотвратить иммиграцию в будущем.
- По словам двух государственных иммиграционных чиновников, Соединенные Штаты обсуждают со странами Центральной Америки способы отправки туда иммигрантов.
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