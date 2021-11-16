Приграничные проблемы обостряются, поскольку страны отказываются принимать мигрантов

Иммигранты, покидающие страны, которые отказываются принять их обратно, создают новое отставание в иммиграционной системе США — и официальные лица Белого дома и службы внутренней безопасности опасаются, что это становится все более серьезным препятствием на пути достижения баланса между гуманитарными соображениями и соображениями национальной безопасности.

Новости руководства: Официальные лица США на южной границе ежедневно сталкивались с почти 800 венесуэльскими иммигрантами за последнюю неделю — больше, чем у представителей любой другой национальности, за исключением выходцев из Мексики, согласно данным внутренней иммиграции, полученным Axios.

Сейчас на границе задержано больше венесуэльцев, чем любой другой национальности, за которой следует Никарагуа. регистр Перешли границу 13400 в октябре.

По данным британской газеты The Guardian, более 5000 кубинцев, бразильцев и венесуэльцев пересекли опасный переход Дариен-Гэп в Панаму в прошлом месяце, а также более 17000 гаитян. Данные правительства Панамы.

что они говорят: «Министерство внутренней безопасности стремится обеспечить безопасные, упорядоченные и гуманные иммиграционные процессы», — сказал официальный представитель Министерства внутренней безопасности Эдуардо Силва.

«DHS, в координации с Государственным департаментом, поддерживает регулярные обсуждения со странами-партнерами в Западном полушарии по вопросам, связанным с иммиграцией, и продолжает работать с иностранными правительствами для улучшения сотрудничества со странами, которые систематически отказывают или задерживают репатриацию своих граждан. ”

Большая картинка: В целом, количество детей на границе намного ниже, чем было в начале этого года, когда дети и семьи незаконно пересекают границу США и Мексики.

Но беспрецедентное количество взрослых иммигрантов прибывает из стран, которые затрудняют депортацию, в частности Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и Бразилии.

Правительство США должно решить, следует ли задерживать или освобождать большинство взрослых холостяков из стран, не желающих принимать возвращение своих граждан, когда Соединенные Штаты их отвергают.

Между линиями: Куба и Венесуэла относятся к числу стран, наименее сотрудничающих с ними, когда речь идет об усилиях США по возвращению мигрантов, которые не имеют права на убежище или другую защиту.

Бразилия и Никарагуа принимают ограниченное количество эстафетных рейсов, но требуют длительного уведомления, что делает его более трудным, чем в других частях мира.

Мексика также не принимает иммигрантов из этих стран в соответствии с противоречивой политикой в ​​отношении пандемии под названием Title 42.

Иммигранты еще больше усложняют ситуацию, направляясь в более мелкие, неукомплектованные кадрами приграничные районы, такие как Дель-Рио, штат Техас, и Юма, штат Аризона, сообщил Axios представитель DHS.

Гаитяне содержатся в лагере для мигрантов Под мостом в Дель-Рио привлекло всеобщее внимание в сентябре.

Согласно другим внутренним данным, полученным Axios, из почти 25 000 мигрантов, прибывших в сектор в течение месяца, только треть были из Гаити.

и еще треть из Венесуэлы, но их родина не была так готова, как Гаити, соглашаться на многочисленные депортации в день.

Однако представитель DHS сообщил Axios, что 69% из 21 000 человек, прибывших с 9 по 24 сентября, были гаитянами.

за последнюю неделю, Пограничники из далеких стран обогнали пересекающих границу лиц из Мексики или стран Северного треугольника, таких как Гватемала, Гондурас и Сальвадор.

Только в воскресенье около 800 иммигрантов из Южной Америки, Африки и других отдаленных регионов были освобождены в США.

что вы хотите смотреть: Администрация пытается решить эту проблему, прежде всего, попросив Мексику усилить правоприменительную деятельность. Мексика уже рассматривает более строгие требования к въезду для венесуэльцев, Как сообщает Reuters.