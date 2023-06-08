По данным новостного канала Telegram «Можем объяснить», власти Белгородской области России, которая часто подвергалась бомбардировкам, в этом году потратили почти в четыре раза больше на гражданскую оборону. упомянул Пятница.

Приграничные с Украиной районы Белгородской области часто подвергались артобстрелам и атакам беспилотников с начала российского вторжения в Украину в прошлом году, при этом количество и интенсивность атак возросли в последние недели в преддверии ожидаемой украинской контратаки.

Последний атаки В Чебыкинском районе Белгородской области в пятницу не менее двух человек погибли, еще двое пострадали.