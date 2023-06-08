По данным новостного канала Telegram «Можем объяснить», власти Белгородской области России, которая часто подвергалась бомбардировкам, в этом году потратили почти в четыре раза больше на гражданскую оборону. упомянул Пятница.
Приграничные с Украиной районы Белгородской области часто подвергались артобстрелам и атакам беспилотников с начала российского вторжения в Украину в прошлом году, при этом количество и интенсивность атак возросли в последние недели в преддверии ожидаемой украинской контратаки.
Последний атаки В Чебыкинском районе Белгородской области в пятницу не менее двух человек погибли, еще двое пострадали.
Но общедоступные данные о закупках показывают, что местные чиновники скорее потратят деньги на организацию массовых торжеств и праздников, чем на укрепление потенциала гражданской обороны в регионе.
В 2023 году власти потратили 30 миллионов рублей (371 000 долларов) на общественные развлечения по сравнению с 8 миллионами рублей (98 700 долларов) на гражданскую оборону, сообщает Мажем Опяснет.
В январе местные власти организовали большой фестиваль пельменей всего через несколько дней после того, как по меньшей мере 12 домов были повреждены в результате бомбардировки города Щепкино, примерно в 5 километрах от границы с Украиной.
В мае, когда в этом районе впервые усилились бомбежки, местные власти провели двухдневную Фестиваль тюльпанов В областной столице Белгороде.
Между тем жители приграничных районов Он выразил свое недовольство Без помощи в эвакуации со стороны властей, а также жаловались на отсутствие сирен и может получить доступ Объекты бомбоубежища.
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