Призер Олимпийских игр Шелиз Джонс возглавляет сборную США по гимнастике

Као Миура воспользовался уходом японского соотечественника Юмы Кагеямы, а также нехарактерным падением американского соперника Ильи Малинина, чтобы выйти вперед после короткой программы на Skate America в пятницу вечером.

17-летняя Миура выполнила свой первый квартет сальчо с тремя пальцами на большом кольце вместе с тройной осью и кольцом с четырьмя пальцами, набрав 94,96 балла в Центре выступлений Тенли Э. Олбрайт недалеко от Бостона. Это дало Миуре небольшое преимущество над Ча Джунхваном из Южной Кореи, который прошел по Луне через микс Майкла Джексона, набрав 94,44 балла.

«Я как бы говорю себе: «Почему я сижу здесь? — сказала тогда Миура. — И это потому, что я сделал все, что должен был сделать на льду. Я просто старался быть уверенным на льду, и это сработало».

Итальянец Даниэль Грассл финишировал третьим с 88,43 балла, в то время как 17-летний Малинин, который вошел в историю, приземлившись на свой первый четверной аксель на соревнованиях, финишировал четвертым после падения на четверном тулупе, что принесло ему 86,06 балла.

«Думаю, поначалу я чувствовал себя очень уверенно, приступая к нему. Я был в нужном моменте», — сказал Малинин, чемпион мира среди юниоров, впервые дебютировавший в Гран-при. «После этого небольшого падения меня немного выбило из колеи. Мне пришлось просто проигнорировать это и продолжить остальную часть программы».

В парном разряде американский дуэт Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер набрали 75,19 балла в короткой программе, опередив канадцев Дайану Стеллато Дудек и Максима Дешама, набравших 73,05 балла.

Малинин стал фаворитом Skate America, когда серебряный призер Олимпийских игр Кагияма отказался от участия в открытии Гран-при из-за травмы. Но именно Миура, 17-летняя чемпионка Японии среди юниоров, вышла вперед в произвольной программе благодаря технической оценке, которая была более чем на пять баллов выше, чем у кого-либо еще.

Это было на целых восемь очков больше, чем у Малинина, которому, возможно, достаточно было сделать четверной аксель в субботу вечером, чтобы получить шанс.

«Это действительно зависит от того, как я себя чувствую», — сказал Малинин о попытке прыгнуть на 4 1/2 оборота.

Книрим и Фрейзер, которые помогли Соединенным Штатам завоевать серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине, были сильными фаворитами на Skate America после того, как воспользовались отсутствием сильных российских команд, чтобы выиграть свой первый титул чемпиона мира в начале этого года.

Книрим и Фрейзер исполнили «Separate Ways» американской рок-группы Journey, поразив аншлаговую публику своим вступительным трио. Фрейзер приземлился на тройной петле из стороны в сторону, но чемпионы Skate America 2021 года вернулись с красивым трехочковым с солидным результатом.

«Я никогда раньше не начинал свой сезон в Гран-при, — сказал Фрейзер. «Сегодня было много позитива. Сегодня вечером было немного борьбы, но это была наша стартовая база».

Однако ожидалось, что Книрим и Фрейзер появятся на этапе Гран-при. Сюрпризом стали Стеллато-Дудек и Дешам, чье исполнение «Обливиона» Астора Пьяццоллы поставило их на твердое второе место.

Победители Кубка Небельхорна более низкого уровня ранее в этом году были тверды от начального тройного поворота, от бокового тройного пальца ноги и до тройного кольца для броска, чтобы сохранить диапазон золотых медалей.

Третье место заняли немки Летиция Роше и Луи Шустер, набравшие 54,87 балла.

«Мы очень довольны нашим выступлением и счастливы быть здесь», — сказал Стеллато Дудек, который назвал Чикаго своим домом и ранее выступал на лыжах в США. Это как моя свадьба. Как будто я всех знаю».

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