7 сентября 2022 года Фонд Карнеги за международный мир опубликовал Отчет Об опросах общественного мнения, проведенных гражданами России об их отношении к вторжению в Украину. Хотя более 50% респондентов положительно относятся к российскому правительству и вооруженным силам, 31% респондентов заявили, что военные действия России в Украине вызывают у них страх. Примечательно, что молодые россияне, похоже, питают к войне негативное отношение: 37% 18-24-летних сообщили, что конфликт вызвал у них страх.

Этот же отчет был раскопан в отношении именно российских граждан. Почти половина респондентов опроса заявили, что они очень обеспокоены или обеспокоены замораживанием зарубежных активов России. Эти опасения оправданы, так как после того, как Россия официально вторглась в Украину, началось «Большая семерка» приняла решение заморозить все российские активы порт в государствах-членах. США также ввели экономические санкции О России помимо той, в которой я участвовал через G-7. Однако с 2014 года Соединенные Штаты почти постоянно применяли те или иные санкции против России.

С другой стороны эмоционального спектра, только 33% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что испытывают национальную гордость после вторжения России в Украину, что значительно ниже общего числа респондентов (51%). Возрастная группа, которая, по сообщениям, больше всего гордится украинским конфликтом, это люди в возрасте 55 лет и старше, причем 60% заявили, что испытывают национальную гордость.