Призывает ученых найти новые способы использования российского палладия.

Российский «Норникель» (GMKN.MM), крупнейший в мире производитель палладия, объявил в понедельник, что объявил конкурс для ученых, чтобы найти новые способы использования металла с дефицитом стружки в своей автомобильной промышленности.

Мировой спрос на палладий в последнее время снизился, поскольку автопроизводители, использующие металл в каталитических нейтрализаторах для уменьшения загрязнения, сократили производство из-за нехватки стружки.

«Мы считаем, что палладий обладает огромным потенциалом не только для автопроизводителей. Мы видим высокий спрос на палладий в других мировых отраслях, включая« зеленую »экономику и декарбонизацию», – говорится в заявлении главы отдела продаж Норникеля Антона Берлина.

Норникель заявил, что конкурс, известный как Palladium Challenge, предоставит в общей сложности 350 000 долларов ученым или предпринимателям, которые придумают устойчивый способ увеличения спроса на палладий.

Премия, которая будет разделена между первыми тремя проектами в Нью-Йорке 16 сентября 2022 года, гласит, что российский горнодобывающий сектор заключил партнерское соглашение с международной компанией по производству драгоценных металлов для участия в конкурсе. Предложения принимаются до конца мая.

Норникель, обеспечивающий 44% мирового спроса на палладий, заявил на прошлой неделе, что ожидает дефицит металла в размере 0,2-0,3 млн унций к 2021 году и сокращение производства на 0,3 млн унций к 2022 году.