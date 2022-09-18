Призывы к консенсусу по разделению Европы — ПОЛИТИКО

Стефан Орр — адъюнкт-профессор Гонконгского университета и автор книги «Европейский сецессион. Твитнул stefanauer_hku.

Если есть потребность в каком-либо напоминании о том, что европейский проект находится под давлением, достаточно следить за последними событиями в нынешней столице Европейского Союза Праге.

Председательство Чехии в Совете Европейского союза предоставило канцлеру Германии Олафу Шульцу подходящий фон для размышлений о будущем Европы. И что может быть лучше учебного заведения, чем Карлов университет, чтобы напомнить своим слушателям о бурной истории Европы, «такой богатой светом и тенями».

Хотя речь была предназначена для того, чтобы наметить направление массовых путешествий на долгие годы, она в значительной степени устарела через несколько дней после того, как была произнесена. Не потому, что у Европы нет будущего, а потому, что это вряд ли будет похоже на то, что предложил канцлер Германии, и это может быть неплохо, особенно с точки зрения Центральной Европы.

Похвалив своих чешских хозяев, Шульце сослался на «Центральноевропейскую трагедию» автора Милана Кундеры, описав Прагу как олицетворение «сущности Европы: максимально возможное разнообразие в очень узком пространстве». Шульц подчеркнул, что эта трагедия, в результате которой регион был захвачен Западом, не должна повториться в Украине. Мы не должны позволить украинцам, как в прошлом народы Центральной Европы, проснуться и «узнать, что они [are] Теперь на востоке.

Но суть видения канцлером будущего ЕС — его призыв к отмене положения о единогласии во внешней политике и политике безопасности ЕС — во многом противоречит духу взглядов Кундеры.

Для многих в Центральной Европе призыв Шульца звучит как призыв к более «немецкой» Европе. Таким образом, хотя президенту Франции Эммануэлю Макрону может понравиться «более сильный, более суверенный и геополитический ЕС», этого нельзя сказать о лидерах Центральной и Восточной Европы.

Выяснилось, что премьер-министр Чехии Петр Виала даже не присутствовал на выступлении. И он был слишком дипломатичен, чтобы повторять то, что он как политолог утверждал более десяти лет назад, когда предупреждал, что дальнейшая европейская интеграция подорвет демократию.

На самом деле точка зрения Фиалы может быть ближе к премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, который более активно критиковал такое предложение. Рассматривая принцип консенсуса как предохранительный клапан против скатывания ЕС к «тирании большинства», Моравецкий утверждал, что «отказ от принципа консенсуса приближает нас к модели, в которой более сильные и более сильные доминируют над более слабыми и меньше».

Нравится вам это или нет, но когда поляки говорят о гегемонии, они боятся не только России, но и Германии, особенно когда Германия видится слишком близкой к России. Кажется, что расстояние между Германией и Польшей одинаково растет больше, чем когда-либоВаршава потребовала от Берлина репараций в размере 1,3 триллиона евро во время войны всего через два дня после визита Шульца в Прагу.

Это подводит нас к другому аспекту знаменитой статьи Кундеры, который стоит здесь рассмотреть: Россия, а не только Советский Союз, является антитезой Европе.

По мнению Кундеры, в то время как Центральная Европа, «неопределенный регион малых государств между Россией и Германией», поразительна тем, что представляет собой «наибольшее разнообразие на самой маленькой территории», Россия «основана на противоположном принципе: наименьшее разнообразие внутри страны». самая большая площадь».

На самом деле, Кундера часто обвиняли в культурном расизме, утверждая, что Россия принципиально иная — даже ее литература была пугающей.

По словам Кундеры, Россия знала «другое (большое) измерение бедствия, другой образ пространства (огромного пространства, в котором поглощены целые народы), другое чувство времени (медленное и нетерпеливое), другой способ смеяться, жить и умирать». Политически же она представляла Россию с империалистическим менталитетом, враждебным демократическим устремлениям малых государств Европы.

Западноевропейские политики, особенно в Германии, вызывают сомнение в такого рода «антироссийских настроениях» в Центральной Европе. Таким образом, они последовательно отвергают страхи перед Россией как иррациональные.

Основные последствия этого просчета сейчас несет народ Украины.