Призыв Митта Ромни к экономическому бойкоту китайской Олимпиады не стал неожиданностью

Призыв сенатора Митта Ромни к экономическому и дипломатическому бойкоту Олимпийских игр 2022 года в Пекине неудивителен, учитывая его политическую позицию по Китаю и его опыт проведения Зимних игр в Солт-Лейк-Сити.

В своей первой речи в Сенате после вступления в должность в 2019 году республиканец из Юты переключил свое внимание с России на Китай как на крупнейшего геополитического противника Америки. Баллотировавшись на пост президента в 2012 году, он сказал, что Россия представляет наибольшую угрозу для Соединенных Штатов.

Ромни сказал, что экономическая мощь и большая численность населения Китая обеспечивают военную силу, которая «может перевесить наши».

Он предупредил, что «не исключено, что сама свобода окажется под угрозой». «Если мы не будем действовать сейчас, такая возможность может стать реальностью».

В первые два года своего пребывания в Сенате Ромни представил закон о борьбе с экономической агрессией Китая, осудил Коммунистическую партию Китая и потребовал санкций за нарушения прав этнических меньшинств. Он побудил сформировать рабочую группу Совета национальной безопасности для противодействия «зловещей пропаганде» китайского правительства о происхождении коронавируса.

Буквально на прошлой неделе Ромни и семь его коллег-республиканцев вновь представили «Содействие развитию торговли, региональных альянсов, технологий, экономических и геополитических инициатив», связанных с Китаем, с целью продвижения всеобъемлющей стратегии конкуренции Соединенных Штатов с Китаем.

<< Мы должны принять решительные меры сейчас, чтобы противостоять растущей китайской агрессии, которая включает предоставление оружия нашим друзьям и союзникам, чтобы отговорить Коммунистическую партию Китая от ее хищнической политики, и требовать, чтобы Китай придерживался стандартов и правил, которым следуют все мы, " он сказал.

Комитет сената по международным отношениям, в который входит Ромни, проведет слушания по этому вопросу на этой неделе.

Также на этой неделе Фонд Оррина Дж. Хэтча проводит семинар по американо-китайским отношениям, в котором примет участие бывший посол США в Китае и России Джон Хантсман-младший.

Ромни обвинил Китай в недобросовестной торговой практике, воровстве рабочих мест в США, валютных манипуляциях и краже интеллектуальной собственности.

«Я думаю, мы должны поджечь Китай», – сказал он в 2019 году.

Политика сообщает, что президент Джо Байден находится под растущим давлением со стороны жестких республиканцев с целью использовать зимние Олимпийские игры 2022 года для наказания китайского правительства за нарушения прав человека.

Некоторые призывают Байдена полностью бойкотировать Пекинские игры. Другие, как Ромни, заявляют, что выступают против бойкота, утверждая, что наказывают только спортсменов. Вместо этого многие оказывают давление на Байдена, чтобы заставить Международный олимпийский комитет отменить роль Китая как принимающей стороны и провести Игры в другой стране.

Администрация Байдена, которая рассматривает Китай как одну из самых больших внешнеполитических проблем, не была готова занять определенную позицию по этому вопросу, но заявляет, что ведет переговоры об этом с другими странами, сообщает Politico.

Ромни, председательствовавший на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, сказал, что бойкот не должен осуществляться за счет спортсменов, посвятивших свою жизнь соревнованиям на мировой арене.

В статье, опубликованной в The New York Times в понедельник, Ромни призвал американских зрителей бойкотировать Зимние Игры 2022 года, заявив, что запрет спортсменам участвовать в соревнованиях был «простым, но неправильным ответом».

Давайте продемонстрируем наше неприятие злоупотреблений Китая таким образом, чтобы нанести вред Коммунистической партии Китая, а не американским спортсменам: снизить доходы Китая, прекратить их пропаганду и разоблачить их злоупотребления. Он сказал, что экономический и дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине по мере их проведения – правильный ответ.

Также на прошлой неделе Ромни присоединился к группе членов Конгресса от обеих партий, которые осудили ограничения, которые Пекин предложил в отношении избирательной системы в Гонконге.

«Эти обзоры будут только и дальше укреплять все более жесткую хватку Пекина над автономией, основными свободами и основными правами человека Гонконга», – говорится в совместном заявлении. «Этими запланированными мерами Коммунистическая партия Китая удваивает свои попытки навязать авторитарный режим в Гонконге».

Демократия необходима для процветания и благополучия людей во всем мире. Тем не менее, мы являемся свидетелями глобального упадка свободы. Мы должны сосредоточиться на нашей мягкой силе и объединить усилия со странами-единомышленниками, чтобы укрепить демократию и противостоять злобным усилиям России и Китая. pic.twitter.com/9HqIL07wbd Сенатор Митт Ромни 10 марта 2021 г.

Ромни ранее сказал, что, когда Китай был принят во Всемирную торговую организацию, ожидалось, что он примет правила мирового порядка, включая, в конечном счете, уважение прав человека.

Но он сказал, что произошло обратное: миллионы заключены в лагеря перевоспитания. Жестокое подавление инакомыслия; Цензура СМИ и Интернета; Захват земли и моря, которые ему не принадлежат. И нарушение глобальных правил свободной и честной конкуренции. Ромни сказал, что Китай продвигает тиранию и защищает таких тиранов, как Ким Чен Ын и Николас Мадуро.

В феврале Ромни и трое других сенаторов-республиканцев призвали администрацию Байдена ввести в действие предложенное правило, требующее от университетов раскрывать свои связи с Институтами Конфуция, которые финансируются Коммунистической партией Китая. Институты – это государственное образовательное партнерство между колледжами и университетами Китая и колледжами и университетами других стран.