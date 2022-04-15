Приказ о замораживании: Правдивая история об отмывании денег, убийствах и переживании гнева Владимира Путина, Билл Браудер

Масштабные экономические санкции, введенные против России за ее вторжение в Украину, не только наказали российскую элиту, но и побудили несколько стран изучить их соучастие в помощи коррумпированным чиновникам в отмывании денег и хранении активов за границей. Новая книга Билла Браудера «Приказ о замораживании: реальная история отмывания денег, убийств и выживания после гнева Владимира Путинаявляется важной работой, проделанной человеком, который задолго до остального мира понял, как далеко зайдут коррумпированные российские чиновники и бизнесмены, чтобы защитить свои незаконные состояния, и как иностранные юристы, лоббисты и фирмы по связям с общественностью они сделали.

Браудер, британо-американский финансист, инвестировал в Россию в 1990-х годах, когда в стране было приватизировано несколько компаний. Его фонд «Эрмитаж» стал одним из крупнейших иностранных инвесторов в России в начале 2000-х годов. Будучи миноритарным инвестором в некоторых крупнейших российских компаниях, Браудер забеспокоился, когда его инвестиции пострадали из-за мошенничества и коррупции со стороны большинства акционеров, многие из которых имеют тесные связи с Кремлем. После раскрытия подробностей розыгрыша в 2005 году ему было отказано во въезде в Россию и объявлено угрозой национальной безопасности.

«Приказ о заморозке» — продолжение бестселлера Браудера.Красное уведомление: правдивая история о крупных финансах, убийствах и борьбе одного человека за справедливость, который рассказал историю Сергея Магнитского, юриста, работающего в инвестиционной компании Браудера в Москве. Магнитский разоблачил налоговое мошенничество на 230 миллионов долларов, был арестован российскими властями за сокрытие преступления и умер в печально известной московской тюрьме в возрасте 37 лет в 2009 году. Предыдущая книга рассказал Неустанные усилия Браудера по созданию нового правового инструмента для подражания Богатство и передвижение нарушителей прав человека, а не преследование их Правительства, которые, как они утверждали, действуют от их имени. Кульминацией «красного уведомления» стало принятие Конгрессом Закона Магнитского в 2012 году — знаменательного законодательного акта, который допускает запрет на поездки, конфискацию активов и замораживание виз для нарушителей прав человека. Закон был скопирован в более чем 30 странах и в настоящее время используется против группы лиц, связанных, в частности, с Китаем, Венесуэлой и Мьянмой.

««Режим заморозки» отражает историю и фокусируется на попытках российских чиновников и их наемного оружия в Соединенных Штатах и ​​Великобритании воспрепятствовать принятию этого закона и отменить его. Браудер рассказывает сложную историю с большой ясностью и быстрым темпом. Ключевая особенность современных авторитарных режимов. как Россия, это способность влиятельных людей грабить свою экономику дома и хранить свои активы в убежищах Безопасно на Западе Закон Магнитского призван предотвратить это хищничество Предварительный просмотр ответ на атаку. READ Самый большой динозавр Австралии и более важные истории о космосе и науке

Если в «красном извещении» Браудер играет роль нападающего, то в «приказе о заморозке» он играет роль защиты. Ключом к этой истории являются попытки Министерства юстиции заморозить имущество в Нью-Йорке, которое Prevezon приобрела с использованием активов, полученных в результате схемы налогового мошенничества, раскрытой Магнитским. Большая часть анекдота сосредоточена на творческих попытках Previson — с помощью юридических маневров, усилий по связям с общественностью и даже призывов кампании Трампа — помешать правительству США заморозить свои активы.

Как Терминатор, когда российская сторона терпит неудачу, Он она собраться вместе И снова получить деньги. Его силы обвинили Браудера в налоговом мошенничестве в России, развернули против него клеветнические кампании в Европе и использовали многочисленные повестки в суды в американских судах в надежде получить против него дезинформацию.

Браудер лучше всего описывает рукопашный бой в своей судебной тяжбе с высокими ставками: уклонение от повесток в суд в Колорадо, изучение медовых ловушек в Европе и игра со СМИ в Соединенных Штатах. Он умело ведет нас через тонкости различных юридических стратегий и событий, которые включают в себя достаточно драматизма, поворотов сюжета и ярких персонажей для фильма.

Браудер также описывает ряд все более ужасающих дел, возбужденных против него в России, в том числе одно, в котором московский суд заочно судил Браудера и Магнитского после его смерти. Если Браудера экстрадируют в Россию, ему грозит более 20 лет тюрьмы.

Мы также встречаем героических русских, таких как Борис Немцов, политический диссидент, который назвал закон Магнитского «самым пророссийским законом, принятым в Соединенных Штатах в истории нашей страны», потому что он потенциально мог защитить простых российских граждан от грабежа. государственных чиновников — и кто был убит в 2015 году. Мы также узнали о Владимире Кара-Мурзе, правозащитнике, который активно лоббировал санкции в стиле Магнитского против российской элиты и которого дважды подозревают в разоблачении. Отравление в Москве. В минувший понедельник полиция Москвы арестовала Кару Морзу. READ Российская капсула "Союз" с 3-мя пассажирами для стыковки с Международной космической станцией

Анализ Браудера не требует точности. В его повествовании есть хорошие парни, движимые жаждой справедливости, и плохие парни из жадности. Для Браудера плохими парнями являются не российские чиновники, вовлеченные больше, чем их сторонники на Западе, в том числе американский адвокат с необычным именем Джон Москва, который, дав юридическую консультацию Браудеру, в конечном итоге представлял Previson против правительства США; Гленн Симпсон, бывший журналист, который основал исследовательскую фирму Fusion GPS и который, как писал Браудер, предоставил информацию о нем русским. и Дана Рорабахер, умеренный конгрессмен-республиканец из Калифорнии, который, в частности лидер Республиканской партии Кевин Маккарти, подтвердил, что получил деньги от Путина. После 15 сроков в Палате представителей Рорабахер потерпел поражение в 2018 году. Браудер далеко не честный рассказчик «приказа о замораживании». На самом деле, одной из сильных сторон произведения является страсть, которую оно привносит в сказку.

История Браудера несколько теряет фокус в том редком случае, когда он отходит от деталей дела Prevision и связывает его с более широкими политическими событиями. Он утверждает, что основным мотивом Вмешательство Кремля в президентские выборы в США в 2016 году должно было добиться отмены закона Магнитского. Это может быть правдой, но Кремль пытается вмешаться На выборах в США по-разному на протяжении десятилетий и были другие причины для этого в 2016 году, например, предотвращение победы Хиллари Клинтон. Утверждение Браудера о том, что отмена закона Магнитского была «самой важной целью внешней политики Путина» и побуждение его к вмешательству, требует дополнительного обоснования.

Критики Браудера указывать Он отказался от гражданства США, чтобы получить более благоприятный налоговый режим в Великобритании, как указано в Панамских документах. открытым Он также использовал подставные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. Он не является носителем русского языка, и его анализ российской политики, как правило, черно-белый. Однако большое мужество, творческий подход и самоотверженность Браудера не вызывают сомнений и полностью проявляются в «Системе замораживания». И он сделал нечто замечательное, изобретя новый инструмент — адресные санкции против отдельных лиц — в международной политике. Стремление российских чиновников перечеркнуть это достижение свидетельствует о силе законодательства. Только за этот подвиг Браудер заслуживает огромного признания. READ мнение | Украинский кризис - это намного больше, чем украинский кризис

Выявлены два более широких урока «системы замораживания». Во-первых, система, даже в своем слабом и проблемном состоянии, может функционировать. Несмотря на попытки дискредитировать Браудера, запугать свидетелей и купить лучших адвокатов, Previson в конечном итоге проиграл дело, штрафы по-прежнему применяются, а Браудер не проводит время в Сибири. Даже президент Дональд Трамп был приведен в подчинение после первоначально положительной реакции на Предложение От Путина разрешить Соединенным Штатам допросить 12 офицеров российской разведки, обвиняемых в связи с выборами 2016 года, в обмен на допрос Браудера, бывшего посла США в России Майкла Макфола и 10 других американцев. (Сенат послал Сообщение Трампу Отвергнув предложение Путина 98 голосами, при этом никто не голосовал). Во-вторых, требуются огромные усилия и мужество, чтобы заставить систему работать. Помимо команды Браудера, мы все в большом долгу перед талантливыми исследователями и журналистами из таких организаций, как Проект по освещению организованной преступности и коррупциикоторые являются отличными проводниками в темном мире отмывания денег и сокрытия активов, и которые предоставили много материала для дела Prevision и многих других расследований.

Война России на Украине вызвала в Соединенных Штатах, Великобритании и других юрисдикциях импульс для борьбы с отмыванием денег и сокрытием активов, но окно для внесения серьезных изменений может быстро закрыться в Соединенных Штатах, если республиканцы возглавят Конгресс в 2022 году или пост президента. . В 2024 году «приказ о замораживании» Браудера — это не просто хорошее чтение — это напоминание о неотложной необходимости бороться с глобальной эпидемией отмывания денег.

Тимоти Фрай — профессор им. Маршалла Шульмана факультета политологии Колумбийского университета и автор книги «Сильный слабый человек: пределы власти в путинской России. «

Реальная история отмывания денег, убийств и гнева Владимира Путина