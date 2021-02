Приложение Apple с дополненной реальностью “For All Mankind” дает подсказки перед премьерой второго сезона

Apple запустила первое приложение с дополненной реальностью для оригинального сериала Apple TV Plus «Для всего человечества», вернув фанатов в 1980 год в ностальгическое путешествие, чтобы продвигать предстоящую премьеру второго сезона космической драмы альтернативной истории.

Бесплатное приложение «Для всего человечества: Капсула времени» позволяет пользователям исследовать артефакты за десятилетие, прошедшее между первым и вторым сезонами шоу, открывая воспоминания с точки зрения Дэнни Стивенса, зятя астронавта НАСА Гордона и Трейси Стивенс. Шоу Рональда де Мура представляет, что произошло бы, если бы космическая гонка между Соединенными Штатами и Советским Союзом не закончилась.

Apple выпустила приложение в преддверии премьеры второго сезона сериала «Для всего человечества», который должен открыться во всем мире с первого эпизода 19 февраля, после чего следует еженедельный график выпуска оставшихся девяти эпизодов.

В приложении AR есть множество элементов временных интервалов, которые заполняют предысторию шоу, в том числе смешанную ленту (которая «впервые показывает начало прыщей»), газету, устройство для ответа, слайд-шоу и кассету VHS.

Конечно, Apple испытывает ностальгию по своему классическому Apple II – первому персональному компьютеру компании, который появился во 2 сезоне «Для всего человечества». В приложении AR вы можете играть в текстовую космическую приключенческую игру под названием «Crater Quest» на Apple II, а также читать сообщения «D-mail» между Дэнни и его другом Келли, которые «хранят меняющиеся секреты подростковой жизни, ”Для каждого Apple.

Кроме того, на устройствах со сканером LiDAR для определения глубины, включая iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPad Pro, пользователи могут проецировать фотографии семьи Стивенс на любую стену с помощью выдвижного дисплея в приложении.

«Дополненная реальность предлагает захватывающую новую возможность буквально принести мир« Для всего человечества »в дома аудитории таким образом, который был невозможен раньше». Использование этой технологии позволяет зрителям погрузиться в сериал через взаимодействие, – сказал Мур, создатель программы и исполнительный продюсер, в своем заявлении. С объектами, людьми и медиумами значимым и значимым образом, который приближает их к миру, который мы создали ».

Приложение «For All Mankind: Time Capsule» в настоящее время доступно для бесплатной загрузки в App Store для устройств iPhone или iPad в США, и Apple заявляет, что приложение будет доступно в других регионах в конце этого месяца.

Apple TV Plus доступен по цене 4,99 доллара в месяц; Компания также предоставляет покупателям новых устройств Apple бесплатный 12-месячный доступ к потоковому сервису. Кроме того, пользователи, которые уже подписались на бесплатное предложение, будут иметь бесплатный доступ к Apple TV Plus до июля 2021 года. Технический гигант не раскрывает количество подписчиков Apple TV Plus, но, по оценкам аналитиков, большинство из них в настоящее время этого не делают. Не плати за это.

“For All Mankind” – исполнительный продюсер, продюсеры которого – Мур, Бен Недиви и Мэтт Вольперт, а также Мэрил Дэвис из Tall Ship Productions, Николь Битти, Дэвид Уэддл и Брэдли Томпсон. Сериал выпускает Sony Pictures Television.

Смотрите трейлер фильма «Для всего человечества: Капсула времени»: