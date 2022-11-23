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Приложение Google поддерживает панель навигации на планшетах Android

23 ноября, 2022
Artem Sokolov

Google Нажмите оптимизацию для большого экрана Приложение поиска продолжает использовать панель навигации на планшетах, хотя это явно ранние дни.

Последняя бета-версия приложения Google — Версия 13.46 — Переходит на рельсы. Без нижней панели вы можете увидеть немного больше ленты Discover, а также результатов поиска.

Однако это не элемент «Материал для вас» (MD3), потому что значки «Обнаружение», «Поиск» и «Коллекции» не используют курсор-боб, что также верно для сегодняшнего Google TV. Текущая вкладка выделена синим цветом, а не серым. Три элемента расположены примерно там, где вы бы поставили большой палец, а не вверху, внизу или даже в центре выравнивания.

Между тем, между навигацией и началом контента есть довольно много отступов. Это может потребовать некоторых изменений в будущих выпусках. Для сравнения, в приложении Google для iPad используется нижняя панель.

Это хорошее начало, но необходимы дополнительные настройки и улучшения пользовательского интерфейса. мы уже Включен редизайн M3 Приложение Google, которое также должно применяться к макету планшета.

В Google Podcasts уже есть макет из двух столбцов (хотя нижняя панель используется Material You), в то время как Поддерживает объектив альбомная ориентация. Недавно Google Weather был аналогичным образом обновлен после того, как ранее Работает только на изображении.

Google планшет

Подробнее о приложении Google:

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