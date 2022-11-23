Приложение Google поддерживает панель навигации на планшетах Android

Google Нажмите оптимизацию для большого экрана Приложение поиска продолжает использовать панель навигации на планшетах, хотя это явно ранние дни.

Последняя бета-версия приложения Google — Версия 13.46 — Переходит на рельсы. Без нижней панели вы можете увидеть немного больше ленты Discover, а также результатов поиска.

Однако это не элемент «Материал для вас» (MD3), потому что значки «Обнаружение», «Поиск» и «Коллекции» не используют курсор-боб, что также верно для сегодняшнего Google TV. Текущая вкладка выделена синим цветом, а не серым. Три элемента расположены примерно там, где вы бы поставили большой палец, а не вверху, внизу или даже в центре выравнивания.

Между тем, между навигацией и началом контента есть довольно много отступов. Это может потребовать некоторых изменений в будущих выпусках. Для сравнения, в приложении Google для iPad используется нижняя панель.

Это хорошее начало, но необходимы дополнительные настройки и улучшения пользовательского интерфейса. мы уже Включен редизайн M3 Приложение Google, которое также должно применяться к макету планшета.

В Google Podcasts уже есть макет из двух столбцов (хотя нижняя панель используется Material You), в то время как Поддерживает объектив альбомная ориентация. Недавно Google Weather был аналогичным образом обновлен после того, как ранее Работает только на изображении.

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