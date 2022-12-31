Приложение Google Home начинает развертывание полного контроля над вашим телевизором.

Некоторыми телевизорами можно управлять с помощью Nest Hub, и теперь приложение Google Home, наконец, начинает захватывать сенсорное управление.

Еще в августеGoogle заявила, что «вводит в приложение Google Home переработанные элементы управления для популярных устройств умного дома», включая вентиляторы, очистители воздуха, пылесосы и телевизоры. Это оказалось очень незначительными визуальными изменениями на странице управления устройством.

Пользователи с совместимыми телевизорами с поддержкой Google Assistant / Home Они замечают сейчас Приложение Google Home обеспечивает полное сенсорное управление. Это включает увеличение/уменьшение громкости, отключение/отключение звука, включение/выключение питания, воспроизведение, паузу, канал и список источников.

Это та же форма, что и для литых интеллектуальных динамиков, с большой ручкой громкости и циферблатами, на которых размещены все остальное, кроме воспроизведения / паузы.

Старое против нового (u/PhilStation)

Эти элементы управления уже могут быть доступны в Nest Hub, но теперь они доступны в приложении Google Home. Это отличается от телевизоров с поддержкой Cast или Google/Android TV, которые вместо этого обслуживаются элементами управления мультимедиа для нового приложения Google Home.

На сегодняшний день есть сообщения от владельцев телевизоров LG и Samsung, использующих переработанное приложение Home. программа предварительного просмотра. Эта функция еще не широко распространена в приложении Google Home для всех пользователей.

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