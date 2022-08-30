Приложение Google Home представляет обновленные элементы управления

До «Дизайн следующего поколенияПриложение Google Home перерабатывает «элементы управления популярных умных домашних устройств».

Изменения призваны обеспечить «более легкое управление», и Google заявил, что вентиляторы, очистители воздуха, пылесосы, жалюзи, телевизоры и другие «обычные устройства для умного дома» выиграют. Компания должна указать страницу, которую вы получаете после выбора устройства в ленте главной страницы.

Пока неясно, будут ли изменения чисто косметическими или же будут улучшения функциональности. Странно не упомянуть ни камеры, ни умные экраны, ни динамики. Между тем, неясно, предназначены ли улучшения только для выделенных телевизоров, совместимых с Google Home, или они также выиграют от дисплеев, подключенных к Chromecast.

В версии 2.57 Google Home будет изменен дизайн элементов управления устройства Google Home, и он широко распространен. Доступно на iOS Но до сих пор спрашивают для Android-устройств. Однако, скорее всего, будет компонент доступности на стороне сервера, потому что мы не заметили никаких изменений даже после обновления.

Текущий дизайн метел и вентиляторов ниже:

Представляем последние визуальные обновления Google Home Интерактивный переключатель устройств в основной сети. Вы можете быстро выполнять определенные действия (воспроизведение/пауза, громкость, включение/выключение и яркость) одним касанием или скольжением. Вкладка «Главная» Аналогичным образом обновлено zip-меню для отображения более «последних и актуальных обновлений». Улучшения планшета Они тоже должны прийти.

Если этот редизайн элементов управления действительно будет развернут, это предполагает, что следующее поколение пользовательского интерфейса может быть больше ориентировано на домашние экраны, а не на что-то более глубокое, хотя многие надеются, что в Магазине будут более масштабные изменения в архитектуре приложений и производительности.

Мы внедряем переработанные элементы управления для популярных устройств умного дома в приложении Google Home, чтобы вам было проще управлять 🏠! Ознакомьтесь с обновлениями для вентиляторов, очистителей воздуха, пылесосов, телевизоров и многого другого. Сделано Google (сделано bygoogle) 29 августа 2022 г.

Подробнее на главной странице Google:

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