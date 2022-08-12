Приложение Google Home тестирует «дизайн нового поколения»

Ранее в этом году Google обновил Два основных метода Люди взаимодействуют с приложением Home. Теперь компания дразнит «дизайн нового поколения для приложения Google Home», и это Ищу тестировщиков.

«Доверенный тестер Google Nest» — это Использовать служба тестирования продукции Центр Нанять «группу активных тестировщиков, готовых помочь Google Nest протестировать еще не выпущенный продукт».

Эта программа будет посвящена дизайну нового поколения приложения Google Home. Принять участие смогут тестировщики, которые уже используют устройства Google Nest и хотят подписать соглашение о неразглашении информации (NDA).

«Дизайн следующего поколения» — это единственное описание, которое у нас есть сегодня, а «Требование» указывает, что вам нужен «любой из продуктов Google Nest, включая: термостаты, Wi-Fi, динамики, мониторы, камеры, дверные звонки, замки и Nest Protect. (дымовые извещатели), устройства Chromecast». Плюс:

Вы также должны использовать приложение Google Home или приложение Nest для управления своим продуктом (ами).

тебе следует Создайте учетную запись с Centercode для регистрацииНа него будет распространяться Соглашение о неразглашении (NDA).





Google на I/O 2022 в мае демонстрирует переработанное приложение Home Для планшетов Android Который сегодня выглядит почти так же, но использует навигационную рейку. Этот большой экранный элемент выглядит странно только с двумя вкладками. Неясно, является ли это «дизайном следующего поколения», о котором идет речь сегодня. Между тем, Google также планирует программу Домашнее приложение для Wear OS.

Представляем последние обновления приложения Google Home Интерактивный переключатель устройств Во вкладке сеть/главная. Вы можете быстро выполнять определенные действия (воспроизведение/пауза, громкость, включение/выключение и яркость) касанием или скольжением. Между тем, Вкладка «Главная» Он также был переработан с заархивированным меню, чтобы показать больше «последних и актуальных обновлений».

Мы надеемся, что дизайн Google Home следующего поколения выйдет за рамки визуального/физического дизайна и повысит производительность. Google также должен упростить основные взаимодействия и повысить надежность.

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