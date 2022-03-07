Приложение Nintendo Switch Online теперь обновлено (версия 2.0.0), примечания к патчу

Nintendo только что выпустила новое обновление 2.0.0 для Онлайн-переключатель Реализация. Он включает в себя новый дизайн, возможность видеть, кто из друзей находится в сети, и многое другое.

Полные примечания к патчу для обновления 2.0.0 приложения Nintendo Switch Online:

Общий дизайн приложения был обновлен.

・Теперь вы можете видеть, кто из ваших друзей находится в сети.

・Вы можете изменить настройки состояния подключения.

・Вы можете просмотреть свой код друга.

Внесены и другие незначительные изменения.

Приложение Nintendo Switch Online существует уже несколько лет. Это позволяет игрокам использовать голосовой чат во время игры в определенные игры онлайн и получать доступ к специальным игровым сервисам, таким как возможность отправки пользовательских сборок, созданных в играх Animal Crossing 3DS, в Animal Crossing: New Horizons.

Всего несколько дней назад на самом коммутаторе была обновлена ​​функция Switch Online, позволяющая пользователям тратить очки My Nintendo на пользовательские значки. У нас есть информация об этом здесь.

Приложение Nintendo Switch Online доступно для мобильных устройств через iOS и Android, а обновление 2.0.0 уже доступно на обеих платформах.

Вы проверили приложение Nintendo Switch Online ранее? Хотите попробовать сегодняшнее обновление? Дайте нам знать в комментариях ниже.

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