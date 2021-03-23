Приложения Android, такие как Gmail, падают, и в этом виноват WebView

Сегодня днем ​​ряд пользователей Android (в том числе и они сами) внезапно видят на своих устройствах всплывающие уведомления о том, что приложения перестали работать. Многие приложения, в которых внезапно появляются ошибки, не открываются, и в их число входят такие важные приложения, как Gmail, ряд банковских приложений, Google Pay и другие.

Сообщения о проблеме есть на DownDetectorИ Reddit И Твиттер, И панель состояния облака Google Workspace Подтверждает Они знают о проблемах с приложением Gmail на Android. Согласно сообщению о статусе, к 20:05 по восточноевропейскому времени будет обновленная информация о проблеме (дополнительную информацию см. Ниже).

Если вы столкнулись с этой проблемой, то, что сработало для многих людей, – это войти в Google Play Store на своем устройстве и удалить последнее обновление системного приложения под названиемВеб-просмотр системы Android. «Это приложение, которое обеспечивает представление браузера в приложениях в стиле Chrome, и, по словам разработчиков и конечных пользователей, многие из обнаруженных людьми ошибок указывают на то, что проблема существует.

После удаления обновлений мой телефон остыл и вернулся в нормальное состояние, и он может работать с вашим устройством. Как упоминается ниже, Google подтвердил проблему с WebView и теперь работает над ее исправлением.

Обновление (20:26 по восточному времени): Google подтвердил проблему и связал ее с приложением WebView. По словам представителя, «Нам известно о проблеме с WebView, которая приводит к сбою некоторых приложений на Android. В настоящее время мы работаем над полной проверкой и исправляем».