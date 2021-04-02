Применяется российский “анти-Apple” закон, требующий нативных приложений

Смартфоны, планшеты и компьютеры, продаваемые в России, теперь должны поставляться с предустановленным собственным программным обеспечением и приложениями, начиная с четверга, в соответствии с новым законом, который критики считают еще одной попыткой ограничить свободу в Интернете.

Инициатива была выдвинута с целью продвижения технологических компаний в стране, но критики говорят, что это еще одна попытка ужесточить государственный контроль над цифровым пространством России.

Закон требует, чтобы все устройства доступа в Интернет, продаваемые в стране – будь то отечественные или зарубежные – были оснащены необходимым программным обеспечением, в противном случае с июля им грозят штрафы.

Предустановленная программа особенно принадлежит двум российским ИТ-гигантам: Яндекс и Mail.ru.

Среди принудительных приложений – «Одноклассники» и «ВКонтакте», популярные в России социальные сети, похожие на Facebook.

В список также входит программное обеспечение от компании по кибербезопасности «Лаборатория Касперского».



В России этот противоречивый закон получил название «анти-Apple», имея в виду американского производителя, который не устанавливает на свои устройства какое-либо программное обеспечение, кроме собственного.

Сообщается, что Apple яростно выступала против закона и даже пригрозила уйти с российского рынка, но в конечном итоге согласилась подчиниться.

Российские власти ужесточили контроль над использованием Интернета внутри страны во имя защиты несовершеннолетних и борьбы с терроризмом.

Оппозиция страны обвиняет Кремль в использовании таких правил в попытке подавить инакомыслие в Интернете.

Управление по мониторингу коммуникаций часто нацелено на социальные сети с просьбами удалить контент, связанный с оппозицией, который в значительной степени зависит от Интернета.

В прошлом месяце Россия заявила, что начала замедлять работу сервисов Twitter для местных пользователей, угрожая заблокировать платформу, если она не будет соответствовать требованиям регулятора.

