Примерно половина российских боевых групп, окружающих Украину, сейчас находится в пределах 31 мили от границы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к тому, чтобы на любых переговорах с США и НАТО в первую очередь решались основные вопросы безопасности России, прежде чем будут решены другие вопросы безопасности.

На пресс-конференции после встречи со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо в Москве Лавров заявил, что, например, любое соглашение об ограничении и прекращении размещения ракет малой и большой дальности, находящихся в Европе, или снижении военных рисков, связанных с армия. Учения не будут решены, «пока мы не договоримся о наших основных позициях».

«Это нерасширение НАТО на восток, неразмещение ударных вооружений, соблюдение военно-политического состава на момент подписания Учредительного акта между Россией и НАТО», — заявил Лавров среди основных требований. .

Его комментарии прозвучали после того, как президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шульцем во вторник вновь заявил, что Соединенные Штаты и НАТО не удовлетворяют интересы России в области безопасности.

«Ответы, которые мы получили от США и стран-членов НАТО на предложения по гарантиям безопасности, на наш взгляд, не отвечают трем основным российским требованиям, упомянутым выше», — сказал Путин. «Предоставленные ответы содержат ряд предложений, которые мы не только открыты для обсуждения, но которые мы фактически предлагали нашим партнерам в предыдущие годы: предложения по вопросам европейской безопасности, по некоторым вопросам вооружений, таких как ракеты средней и малой дальности. и военная прозрачность».

«Мы готовы продолжать эту совместную работу. Мы также готовы следить за ходом переговоров, но все вопросы необходимо рассматривать в комплексе, не отрывая их от основных российских предложений, реализация которых является для нас безусловным приоритетом. «, — сказал Путин.

В четверг Лавров пошел еще дальше, заявив: «Наш приоритет — не рассматривать отдельные случаи, которые были исключены из пакета мер, а затем заявлять, что мы разрешили все дела».

«Во второй части американского ответа на нашу инициативу мы отметили готовность обсуждать и находить согласие по вопросам, которые мы предлагали нашим натовским коллегам как неотложные на протяжении последних нескольких лет», — сказал Лавров.

Они избегали этих проблем несколькими способами. Я имею в виду договоренность об ограничении и прекращении размещения ракет малой и большой дальности в Европе, воздержании от размещения других наступательных вооружений в районах, где они могут угрожать безопасности, и достижении конкретных договоренностей, когда речь идет о доверии к мерам и мерам. Снизить военные риски, связанные с военными учениями двух сторон, включая воздушные и морские перевозки.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил «приверженность Соединенных Штатов продолжению поиска дипломатического решения кризиса, спровоцированного Москвой».