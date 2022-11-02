Примечания к патчу v2.22 | Ракетная лига®

Выдача: Ракетная лига v2.22

платформы: Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Steam, Switch, Xbox One, Xbox Series X | С

Запланированная версия: 1 ноября 2022 г., 16:00 по тихоокеанскому времени / 23:00 по всемирному координированному времени.

Выделять

Текстовый чат был разделен на три раскрывающихся меню, чтобы обеспечить лучший контроль над типами чата, в котором вы хотите участвовать: быстрый чат, сопоставление и групповой чат.

Расширенные элементы управления голосовым чатом

Добавлен новый параметр для включения или отключения торговли между игроками.

Изменения и обновления

Изменения в быстром чате и текстовом чате (Настройки -> Чат -> Быстрый чат и настройки текста)

Опция «Только тактический быстрый чат» заменена флажком «Блокировать нетактический быстрый чат».

Если выбрано/включено, будет виден только следующий список быстрых тактических чатов: это все твое. вибрация! Центрирование! Защита… подделка. Действуй! Я понял! на позиции. входящий! Нужен толчок! с лева от тебя. Это справа от вас. проходить! Эксперимент!

Когда этот флажок установлен/включен, вы по-прежнему будете видеть быстрые тактические чаты, когда они используются игроками противоположной команды. Пример: Противостоящий игрок использует «подделку». Быстрый чат, когда это комплимент или быстрая реакция на разговор Чтобы предотвратить появление быстрого чата оппонента, см. ниже инструкции по выпадающему меню быстрого чата.

Добавлено выпадающее меню быстрого чата. Параметры раскрывающегося списка включают: Разрешить быстрый чат со всеми Разрешить быстрый чат только с членами команды Разрешить быстрый чат ни с кем (Выкл.)

Параметры раскрывающегося списка включают: Добавлено выпадающее меню Match Chat. Параметры раскрывающегося списка включают: Разрешить текстовый чат со всеми Разрешить текстовый чат только с друзьями и коллегами Разрешить текстовый чат только с друзьями Разрешить текстовый чат ни с кем (Выкл.)

Параметры раскрывающегося списка включают: Добавлено выпадающее меню группового чата. Параметры раскрывающегося списка включают: Разрешить групповой текстовый чат со всеми Разрешить текстовый чат только с друзьями Разрешить групповой текстовый чат ни с кем (Выкл.)

Параметры раскрывающегося списка включают: В зависимости от настроек родительского контроля вашей учетной записи вы можете не видеть все параметры чата, доступные в каждой категории.

Голосовой чат (Настройки -> Чат -> Настройки голосового чата)

Флажок «Включить голосовой чат» в меню «Настройки» -> «Чат» заменен раскрывающимся списком. Параметры раскрывающегося списка включают: Разрешить голосовой чат со всеми Это позволяет вести голосовой чат между зрителями в приватных матчах. Разрешить голосовой чат только с друзьями и коллегами Разрешить голосовой чат только с друзьями Разрешить голосовой чат ни с кем (Выкл.)

В зависимости от настроек родительского контроля вашей учетной записи вы можете не видеть все параметры чата, доступные в каждой категории.

Торговля между игроками

В разделе «Настройки» -> «Интерфейс» добавлен флажок «Разрешить обмен между игроками». Этот флажок определяет, можете ли вы инициировать или получать торговые приказы. Если флажок отключен/снят, вы не сможете торговать с другими игроками.



Магазин предметов

Когда вы совершаете покупку, имя пользователя учетной записи теперь отображается во всплывающем окне подтверждения покупки.

Добавлен текст о политике возврата средств за предметы и наборы, купленные за деньги, а не за игровые кредиты (например, раскрашенный престижный набор, элитный набор 8-го сезона).

Исправление ошибок

[Xbox] Исправлено заикание и/или отставание, с которыми сталкивались некоторые игроки на консолях Xbox в первые 10-20 секунд онлайн-матчей.

[Xbox] Исправлена ​​ошибка, из-за которой некоторые игроки на Xbox не могли видеть внутриигровые запросы на добавление в друзья, приглашения в клубы и приглашения на вечеринки.

известные проблемы