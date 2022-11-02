Примечания к патчу v2.22 | Ракетная лига®

Выдача: Ракетная лига v2.22
платформы: Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Steam, Switch, Xbox One, Xbox Series X | С
Запланированная версия: 1 ноября 2022 г., 16:00 по тихоокеанскому времени / 23:00 по всемирному координированному времени.
Выделять
- Текстовый чат был разделен на три раскрывающихся меню, чтобы обеспечить лучший контроль над типами чата, в котором вы хотите участвовать: быстрый чат, сопоставление и групповой чат.
- Расширенные элементы управления голосовым чатом
- Добавлен новый параметр для включения или отключения торговли между игроками.
Изменения и обновления
Изменения в быстром чате и текстовом чате (Настройки -> Чат -> Быстрый чат и настройки текста)
- Опция «Только тактический быстрый чат» заменена флажком «Блокировать нетактический быстрый чат».
- Если выбрано/включено, будет виден только следующий список быстрых тактических чатов:
- это все твое.
- вибрация!
- Центрирование!
- Защита…
- подделка.
- Действуй!
- Я понял!
- на позиции.
- входящий!
- Нужен толчок!
- с лева от тебя.
- Это справа от вас.
- проходить!
- Эксперимент!
- Когда этот флажок установлен/включен, вы по-прежнему будете видеть быстрые тактические чаты, когда они используются игроками противоположной команды.
- Пример: Противостоящий игрок использует «подделку». Быстрый чат, когда это комплимент или быстрая реакция на разговор
- Чтобы предотвратить появление быстрого чата оппонента, см. ниже инструкции по выпадающему меню быстрого чата.
- Добавлено выпадающее меню быстрого чата. Параметры раскрывающегося списка включают:
- Разрешить быстрый чат со всеми
- Разрешить быстрый чат только с членами команды
- Разрешить быстрый чат ни с кем (Выкл.)
- Добавлено выпадающее меню Match Chat. Параметры раскрывающегося списка включают:
- Разрешить текстовый чат со всеми
- Разрешить текстовый чат только с друзьями и коллегами
- Разрешить текстовый чат только с друзьями
- Разрешить текстовый чат ни с кем (Выкл.)
- Добавлено выпадающее меню группового чата. Параметры раскрывающегося списка включают:
- Разрешить групповой текстовый чат со всеми
- Разрешить текстовый чат только с друзьями
- Разрешить групповой текстовый чат ни с кем (Выкл.)
- В зависимости от настроек родительского контроля вашей учетной записи вы можете не видеть все параметры чата, доступные в каждой категории.
Голосовой чат (Настройки -> Чат -> Настройки голосового чата)
- Флажок «Включить голосовой чат» в меню «Настройки» -> «Чат» заменен раскрывающимся списком. Параметры раскрывающегося списка включают:
- Разрешить голосовой чат со всеми
- Это позволяет вести голосовой чат между зрителями в приватных матчах.
- Разрешить голосовой чат только с друзьями и коллегами
- Разрешить голосовой чат только с друзьями
- Разрешить голосовой чат ни с кем (Выкл.)
- Разрешить голосовой чат со всеми
- В зависимости от настроек родительского контроля вашей учетной записи вы можете не видеть все параметры чата, доступные в каждой категории.
Торговля между игроками
- В разделе «Настройки» -> «Интерфейс» добавлен флажок «Разрешить обмен между игроками».
- Этот флажок определяет, можете ли вы инициировать или получать торговые приказы.
- Если флажок отключен/снят, вы не сможете торговать с другими игроками.
Магазин предметов
- Когда вы совершаете покупку, имя пользователя учетной записи теперь отображается во всплывающем окне подтверждения покупки.
- Добавлен текст о политике возврата средств за предметы и наборы, купленные за деньги, а не за игровые кредиты (например, раскрашенный престижный набор, элитный набор 8-го сезона).
Исправление ошибок
- [Xbox] Исправлено заикание и/или отставание, с которыми сталкивались некоторые игроки на консолях Xbox в первые 10-20 секунд онлайн-матчей.
- [Xbox] Исправлена ошибка, из-за которой некоторые игроки на Xbox не могли видеть внутриигровые запросы на добавление в друзья, приглашения в клубы и приглашения на вечеринки.
известные проблемы
- Полный список известных проблем с Rocket League см. иди сюда!
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