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Примечания к патчу v2.22 | Ракетная лига®

2 ноября, 2022
Artem Sokolov

Выдача: Ракетная лига v2.22

платформы: Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Steam, Switch, Xbox One, Xbox Series X | С

Запланированная версия: 1 ноября 2022 г., 16:00 по тихоокеанскому времени / 23:00 по всемирному координированному времени.

Выделять

  • Текстовый чат был разделен на три раскрывающихся меню, чтобы обеспечить лучший контроль над типами чата, в котором вы хотите участвовать: быстрый чат, сопоставление и групповой чат.
  • Расширенные элементы управления голосовым чатом
  • Добавлен новый параметр для включения или отключения торговли между игроками.

Изменения и обновления

Изменения в быстром чате и текстовом чате (Настройки -> Чат -> Быстрый чат и настройки текста)

  • Опция «Только тактический быстрый чат» заменена флажком «Блокировать нетактический быстрый чат».
  • Если выбрано/включено, будет виден только следующий список быстрых тактических чатов:
    • это все твое.
    • вибрация!
    • Центрирование!
    • Защита…
    • подделка.
    • Действуй!
    • Я понял!
    • на позиции.
    • входящий!
    • Нужен толчок!
    • с лева от тебя.
    • Это справа от вас.
    • проходить!
    • Эксперимент!
  • Когда этот флажок установлен/включен, вы по-прежнему будете видеть быстрые тактические чаты, когда они используются игроками противоположной команды.
    • Пример: Противостоящий игрок использует «подделку». Быстрый чат, когда это комплимент или быстрая реакция на разговор
    • Чтобы предотвратить появление быстрого чата оппонента, см. ниже инструкции по выпадающему меню быстрого чата.
  • Добавлено выпадающее меню быстрого чата. Параметры раскрывающегося списка включают:
    • Разрешить быстрый чат со всеми
    • Разрешить быстрый чат только с членами команды
    • Разрешить быстрый чат ни с кем (Выкл.)
  • Добавлено выпадающее меню Match Chat. Параметры раскрывающегося списка включают:
    • Разрешить текстовый чат со всеми
    • Разрешить текстовый чат только с друзьями и коллегами
    • Разрешить текстовый чат только с друзьями
    • Разрешить текстовый чат ни с кем (Выкл.)
  • Добавлено выпадающее меню группового чата. Параметры раскрывающегося списка включают:
    • Разрешить групповой текстовый чат со всеми
    • Разрешить текстовый чат только с друзьями
    • Разрешить групповой текстовый чат ни с кем (Выкл.)
  • В зависимости от настроек родительского контроля вашей учетной записи вы можете не видеть все параметры чата, доступные в каждой категории.
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Голосовой чат (Настройки -> Чат -> Настройки голосового чата)

  • Флажок «Включить голосовой чат» в меню «Настройки» -> «Чат» заменен раскрывающимся списком. Параметры раскрывающегося списка включают:
    • Разрешить голосовой чат со всеми
      • Это позволяет вести голосовой чат между зрителями в приватных матчах.
    • Разрешить голосовой чат только с друзьями и коллегами
    • Разрешить голосовой чат только с друзьями
    • Разрешить голосовой чат ни с кем (Выкл.)
  • В зависимости от настроек родительского контроля вашей учетной записи вы можете не видеть все параметры чата, доступные в каждой категории.

Торговля между игроками

  • В разделе «Настройки» -> «Интерфейс» добавлен флажок «Разрешить обмен между игроками».
    • Этот флажок определяет, можете ли вы инициировать или получать торговые приказы.
    • Если флажок отключен/снят, вы не сможете торговать с другими игроками.

Магазин предметов

  • Когда вы совершаете покупку, имя пользователя учетной записи теперь отображается во всплывающем окне подтверждения покупки.
  • Добавлен текст о политике возврата средств за предметы и наборы, купленные за деньги, а не за игровые кредиты (например, раскрашенный престижный набор, элитный набор 8-го сезона).

Исправление ошибок

  • [Xbox] Исправлено заикание и/или отставание, с которыми сталкивались некоторые игроки на консолях Xbox в первые 10-20 секунд онлайн-матчей.
  • [Xbox] Исправлена ​​ошибка, из-за которой некоторые игроки на Xbox не могли видеть внутриигровые запросы на добавление в друзья, приглашения в клубы и приглашения на вечеринки.

известные проблемы

  • Полный список известных проблем с Rocket League см. иди сюда!

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