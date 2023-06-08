Примечания OHL: Возвращение русского; Дебют Луки Евангелисты Про Стерлинга; Торговые близнецы

Сборник новостей и заметок о старте межсезонья London Knights:

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Русский дом: Руслан Газизов этим летом впервые за два года вернулся в Россию, чтобы навестить семью.

Но «Лондонские рыцари» намерены вывести 19-летнего форварда в третий сезон ОХЛ в сезоне 2023/24.

«Мы уже подготовили трансферную карту на следующий год», — сказал помощник лондонского клуба Роб Симпсон. «У него есть действующая канадская и американская визы (для возвращения)».

Газизов забил 10 голов в своей рекламной кампании за «Рыцарей» в 2021–2022 годах, а затем остался в Лондоне, чтобы жить и тренироваться, в основном из-за неопределенности продолжающегося вторжения России в Украину. В прошлом сезоне он забил 23 гола и 48 очков в 56 играх, а также два гола и восемь очков в 17 играх плей-офф, что помогло «Рыцарям» выйти в финал НФЛ.

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У каждой команды Канадской хоккейной лиги есть два свободных места для импорта, и «Рыцари» занимают 46-е место на драфте импорта 2023 года, запланированном на 5 июля. Они также оставляют за собой права на финского нападающего Каспера Халтонена, которому в среду исполнилось 18 лет, поскольку он не перешел в Лондон. после того, как он был составлен в прошлом году.

Ожидается, что 207-фунтовый игрок ростом шесть футов три дюйма станет лучшим выбором на драфте НХЛ 2023 года в конце этого месяца.

«Мы поговорили с Каспером и его агентом, — сказал Симпсон. Он ждет, чтобы увидеть, где он будет составлен и их план развития. Он может забивать, у него есть размер и способности. Он, вероятно, выбран в первом раунде, и мы сохраняем его права, и мы все еще можем выбрать другого импортного игрока».

Если он решит переехать в Северную Америку, Халттунен может пропустить ОХЛ и сразу перейти в филиал Американской лиги того клуба НХЛ, который он выберет, но в его возрасте это редкость.

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лучший бомбардир: Бывший капитан «Рыцарей» Люк Евангелиста завершил захватывающий первый профессиональный сезон после того, как «Милуоки» выбыл в шести играх от «Коачелла Вэлли Файрбердс» в западном финале АХЛ.

21-летняя звезда АХЛ возглавила «Адмиралз» по результативности с четырьмя голами и 15 очками в 16 играх после того, как забил семь голов и 15 очков в 24 играх с «Нэшвилл Предаторз».

Лучший бомбардир ОХЛ в плей-офф Райан Уинтертон присоединился к клубу Firebirds из Сиэтла до конца плей-офф. В финале Кубка Колдера они встретятся с Херши и Коннором МакМайклом (четыре гола, семь очков в 13 играх).

пассаты: На этой неделе «Китченер Рейнджерс» перевели 19-летнего вратаря «Дорчестера» Маркуса Ванденберга в «Ниагару» в обмен на защитника Габриэля Ронко (ассистировал в 23 играх в прошлом году) и два выбора во втором и пятом раундах.

IceDogs, самая активная команда по обмену в юниорском хоккее в прошлом году, также отправила близнецов Эндрю и Джейкоба Лебланов в Сарнию для четырех будущих выборов на драфте, ни один из которых не выше пятого игрока.