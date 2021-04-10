Принцесса Латифа: ООН «крайне обеспокоена» ситуацией и все еще ждет «свидетельств жизни»

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило в пятницу, что попросило ОАЭ «доказать жизнь» принцессы, но не получило его.

«У нас нет никаких свидетельств жизни, и мы хотим их», – заявила пресс-секретарь Марта Уртадо на брифинге в Женеве. . Он добавил: «Мы пытались организовать встречу между высокопоставленными официальными лицами, с новым послом ОАЭ при ООН в Женеве. В принципе, миссия приняла эти запросы, но у нас пока нет конкретной даты».

CNN обратился в Объединенные Арабские Эмираты за комментариями.

Уртадо сказал на брифинге, что Управление Верховного комиссара по правам человека «в идеале встретится с ней» и «поговорит с ней наедине, чтобы обсудить все аспекты ее ситуации».

«Это то, что мы передадим на этой встрече, если она состоится», – добавила она. На вопрос о том, почему такие встречи до сих пор не проводились, несмотря на неоднократные звонки из Управления Верховного комиссара по правам человека, Уртадо ответил, что этот вопрос следует довести до сведения властей ОАЭ.

Уртадо также сказал, что ее офис «рассмотрит дело Шейхи Шамсы, сестры Латифы, чтобы узнать об их местонахождении».

В конце февраля Латифа отправила письмо – Совместно с CNN Полиция Великобритании обязана расследовать предполагаемое похищение ее старшей сестры, принцессы Шамсы, Великобританией в 2000 году.

«Мы очень обеспокоены обоими случаями, потому что не знаем, что происходит», – сказал Уртадо. «Вот почему мы не просто спрашиваем, где они, но и хотим с ними встретиться. Мы хотим поговорить с ними. Мы хотим понять, какова их ситуация, как в случае не только этих двух женщин, но и другие случаи, когда люди исчезли или могли исчезнуть по всему «миру».

«Мы следим за многими случаями, [on a] Ежедневно для пропавших без вести или чье местонахождение неизвестно. Вот почему мы здесь, внутри и в частном порядке, но также и публично, чтобы поднять их дело и выразить нашу глубокую озабоченность ситуацией ».