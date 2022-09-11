Принцы Уильям и Гарри с Кэтрин и Меган приветствуют скорбящих

Принцы Уильям и Гарри — со своими женами — редко вместе появлялись в субботу, чтобы поприветствовать доброжелателей, собравшихся возле Виндзорского замка, недалеко от Лондона, чтобы оплакать королеву Елизавету II. Сообщается, что братья расстались после того, как Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, устроили им большую рекламу. Вдали от королевской жизни И переехал в Северную Америку. Последняя фотография Гарри и Уильяма была сделана вместе после Принц Филипп умирает По состоянию на апрель 2021 года пару несколько лет не видели вместе на публике.

Когда Сассексы жили в Британии, у Меган были ожесточенные отношения с большей частью британской бульварной прессы, которые существуют до сих пор. Они обвинили таблоиды Разжигал расизм в отношении герцогини; Они также утверждали, что внутри монархии существует институциональный расизм и что Букингемский дворец Не удалось защитить Меган. В последние дни, когда пара снова оказалась в центре внимания, Меган также стала объектом оскорблений в социальных сетях.

Кроме того, спорным вопросом стало прибытие Гарри в замок Балморал в Шотландии перед смертью его бабушки в четверг. Британские СМИ сообщили, что король Карл III сказал Гарри, что Меган не следует ехать с ним в Балморал до смерти королевы, как, по-видимому, и предполагалось.

Но публичное выступление в субботу стало последним признаком того, что члены королевской семьи, возможно, налаживают связи, собираясь, чтобы оплакивать смерть семьи. В своем первом телеобращении из Букингемского дворца в пятницу Чарльз выразил свою любовь к Гарри и Меган, «поскольку они продолжают строить свою жизнь за границей».

После смерти королевы и вступления Чарльза на престол он был ребенком из Сассекса. Титулы имеют право «Принц и принцесса». Это право вытекает из протоколов, датированных королем Георгом V в 1917 году, согласно которым дети и внуки короля автоматически получают королевские титулы. (Официальный дворец Список халифатов Он до сих пор называет их мастером Арчи и мисс Лилибет.)

Среди многих удивительных заявлений, сделанных герцогом и герцогиней Сассекскими, Интервью с Опрой Уинфри В прошлом году были обвинения в том, что Букингемский дворец планировал отказать Арчи в титуле принца — решение, которое Меган назвала болезненным и предположила, что оно было мотивировано институциональным расизмом внутри монархии.

в другом месте СобеседованиеГарри сказал, что считает термин «мегсет» придуманным в честь него и его жены. Анонсировано в январе 2020 г. Они отойдут от своих ролей выдающихся членов королевской семьи и поделят свое время между Великобританией и Северной Америкой — «женоненавистниками».

Принц и его жена неоднократно подчеркивали, что ненависть в Интернете может повлиять на эмоциональное здоровье и психическое благополучие.

Представитель Уильяма сказал, что он пригласил своего брата и невестку присоединиться к нему и Кэтрин, чтобы встретиться с скорбящими и обсудить почести в Виндзоре.

Пары провели чуть более 30 минут, разговаривая со зрителями, прежде чем уехать в машине, которую ведет Уильям, ставший принцем Уэльским после того, как его отец взошел на престол.

«Валлиец всегда должен был принимать доброжелателей в Виндзорском замке, но королевские источники говорят, что решение пригласить Сассекса было принято в последний момент», — сказал королевский наблюдатель Омид Скоби. Написал в Твиттере. «Без сомнения, это важный момент в истории отношений между двумя братьями». READ Взрыв многоквартирного дома в Швеции, ранены до 20 человек

Королевский наблюдатель Камилла Томинай сказала, что, попросив Гарри присоединиться к нему в субботу и «отложив раздор», Уильям — следующий в очереди на престол — показал, что живет по примеру своей бабушки.

Она назвала это «одной из самых замечательных прогулок в современной королевской истории» и эпизодом, которым покойная королева могла бы гордиться.

Королева Елизавета II однажды сказала, что «часто небольшие шаги, а не гигантские скачки, приводят к самым долгосрочным изменениям». Написал в британской газете The Telegraph.