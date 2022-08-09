Принц Гарри «вдохновил» украинского медика продолжать борьбу после того, как его взяли в плен российские войска

Принц Гарри, герцог Сассекский, на сцене во время церемонии закрытия Игр непокоренных в Гааге 2020 в Зюдерпарке 22 апреля 2022 года в Гааге, Нидерланды.

Крис Джексон / Getty Images принц Гарри

принц ГарриТелефонный разговор с украинским членом сообщества Invictus Games «вдохновил ее» на «продолжение борьбы» после невообразимого испытания.

Юлия Баевская, которая должна была соревноваться в герцоге Сассекском Игры Инвиктус В составе украинской команды она работала фельдшером-добровольцем, когда в марте была арестована российскими войсками. Ее удерживали и пытали в течение трех месяцев, прежде чем освободить в рамках обмена пленными.

Через неделю после освобождения Паевской позвонил принц Гарри.

«Он просто вдохновил меня продолжать борьбу», — сказала она. телеграф.

«Он сказал, что поддерживает Украину и всех нас», — сказала 53-летняя Баевская, добавив, что «семья Invictus Games всегда заботилась о своих людях».

СВЯЗАННЫЙ: Поддержка Украины принцем Гарри и Меган Маркл — это «благословение», говорит основатель продовольственной благотворительности

Юлия Баевская из команды Ukrainian Invictus Games на открытой тренировке в Svoi Arena Sports & Events в Киеве, столице Украины.

Pavlo_Bagmut/Укринформ/Future Publishing через Getty Юлия Баевская (справа)

Описывая свое заключение, Баевская сообщила изданию, что ее поместили в одиночную камеру и давали только полстакана воды каждый день. Позже ее перевели в небольшую камеру, где содержалось более 20 женщин, где ее «избивали и пытали электричеством».

Русские также сказали заключенным, что «Украину все давно забыли» и что «лучше покончить жизнь самоубийством, потому что меня все равно убьют», — сказала Баевская.

«У меня не было причин полагать, что я выберусь, потому что они так стремились меня застрелить и убить», — сказала она. «Но я почему-то знал, я думал, что буду жить».

Принц Гарри, герцог Сассекский, встречается с командой Украины по баскетболу на инвалидных колясках во время шестого дня Игр непокоренных в Гааге 2020 в Зюдерпарке 21 апреля 2022 года в Гааге, Нидерланды.

Крис Джексон / Getty Images Принц Гарри со сборной Украины

До вторжения России в Украину Баевская тренировалась для участия в Играх непокоренных по плаванию, стрельбе и тяжелой атлетике. Вместо нее за место в стрельбе соревновалась ее 19-летняя дочь Анна-София Бузанова, которая заняла третье место.

«Я так благодарна принцу Гарри, что русские перестали допрашивать и пытать меня после… Игр непобежденных», — сказала она. «Я думаю, что распространение информации по всему миру повлияло на их решение обменять меня на обмен пленными».

История продолжается

Анна София Бузанова во время Игр непокоренных в Зюдерпарке, Гаага, Нидерланды.

Аарон Чун / PA Изображения через Getty Дочь Юлии Баевской, Анна-София Бузанова

Украинские спортсмены соревновались в апрельских соревнованиях службы раненых, раненых и больных и ветеранов, несмотря на войну в их стране.

«Я думаю, что люди должны помнить или, может быть, еще не знать, что подавляющее большинство сборной Украины было Подавать в той или иной форме37-летний герцог Сассекский сказал: Новости BBC во время соревнований. «Они сняли форму, надели форму своей команды, запрыгнули в вагон и пришли сюда, поспали несколько дней, попытались разгрузиться, а потом просто надели ее».

— Тогда они должны вернуться, — добавил Гарри. «Поэтому я думаю, что их присутствие здесь экстраординарно».

Президент Украины Владимир Зеленский Общайтесь с конкурентами по видеосвязи во время мероприятия. «В состав команды входят действующие военнослужащие, защищающие Украину», — сказал он, сообщает Украина. страница на фэйсбуке. «Для нас сегодня важно побеждать каждый день и везде. Мы гордимся тем, что вы в это время представляете нашу страну. Вы показываете бунтарский дух украинского народа. Поддерживаем вас, побеждаем ради вас!»

Принц Гарри, герцог Сассекский, встречается с командой Украины по баскетболу на инвалидных колясках во время шестого дня Игр непокоренных в Гааге 2020 в Зюдерпарке 21 апреля 2022 года в Гааге, Нидерланды.

Крис Джексон / Getty Images Принц Гарри со сборной Украины

Баевска сказала, что хочет вернуться на передовую, «чтобы быть как можно более полезной для своей страны», но сначала ей нужно оправиться от тяжелого испытания, в ходе которого она похудела на 22 фунта. Она тренируется в этом виде спорта и надеется принять участие в Играх непокоренных.

«Я все еще очень быстро устаю и иногда теряю сознание», — сказала она. телеграф. «Думаю, стремление поехать на Invictus Games в следующем году, наконец, сплотит меня».

Хотя она призналась, что боится вернуться в бой, она сказала, что есть более важные вещи, чем наш страх и наши эмоции».