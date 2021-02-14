Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

Герцог и герцогиня Сассекские ждут ребенка №2, сообщил представитель пары. разнообразный.

Представитель сказал: «Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом». «Герцог и герцогиня Сассекские очень рады ожиданию второго ребенка».

Маркл и принц Гарри также поделились новой черно-белой фотографией, соответствующей рекламе, которую сделал их старый друг Майсан Гарриман (см. Выше).

Пара приветствовала своего первого ребенка, Арчи Харрисона, в мае 2019 года. Новость о ребенке появилась после того, как в ноябре Маркл написала в New York Times статью, в которой подробно описывала, что несколько месяцев назад у нее случился выкидыш.

Маркл описал этот опыт как «несущий почти невыносимую печаль, которую многие пережили, но мало о чем говорили».

«Некоторые смело делились своими историями. Они открыли дверь, понимая, что, когда кто-то говорит правду, это дает нам всем возможность делать то же самое», – написала Маркл. «Мы узнали, что, когда люди спрашивают, как дела у любого из нас, и когда они действительно слушают ответ с открытым сердцем и разумом, бремя горя часто становится легче – для всех нас».

Маркл и принц Гарри сейчас проживают в Лос-Анджелесе после того, как в марте 2020 года объявили о своей независимости от королевской семьи. В сентябре пара достигла крупного многолетнего соглашения с Netflix, которое позволит им снимать документальные фильмы, художественные фильмы и телевизионные программы. . Детские шоу и сериалы. Они также недавно запустили подкаст на Spotify в рамках своей продюсерской компании Archwell Audio с целью построения «сообщества посредством обмена опытом, повествованием и ценностями».

Маркл и принц Гарри поженились 19 мая 2018 года.