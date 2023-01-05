Принц Гарри отказывается присутствовать на коронации короля Чарльза

Принц Гарри получил возможность устно заявить о своем присутствии Коронация короля Карла III в мае — но герцог отказался.

«Сейчас и потом может произойти многое», — сказал бывший военный летчик Тому Брэдби. Трейлер четверга для его предстоящего интервью на ITV.

«Но дверь всегда открыта», — продолжил 38-летний мужчина. «Мяч на их стороне.

«Есть многое для обсуждения, и я очень надеюсь, что они готовы сесть и поговорить об этом».

В «Откровенном разговоре», который выйдет в эфир 8 января перед «Дневником Гарри». «Запасные» полкиКинг защищал написание слова «расскажи все».

«Я не знаю, как молчание когда-либо улучшит ситуацию», — сказал герцог Сассекский, добавив, что критики «не понимают» его мотивов.

«Мяч на их стороне», — сказал герцог в трейлере своего интервью на ITV.

«Мяч на их стороне», — сказал герцог в трейлере своего интервью на ITV.

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В другом месте клипа Гарри подтверждает: «Да», что он все еще верит в монархию, но не уверен, что он «сыграет роль в ее будущем».

Гарри и его жена Меган Маркл, Они отказались от своих королевских обязанностей В январе 2020 г. и Они сделали свои выходы официальными в феврале следующего года.

С тех пор пара выступала против королевской семьи в марте 2021 года. Интервью с Опрой Уинфритакже как и Документальный сериал Netflix, «Гарри и Меган» который транслировался в прошлом месяце.

Запасной будет выпущен 10 января, и это сделано Предоставлено издателем Penguin Random House. как «удивительно личная и эмоционально острая история».

Сообщается, что Чарльз позвонил Гарри.

Сообщается, что Чарльз позвонил Гарри.

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Выдержки из дневников просочились в среду вместе с одним абзацем. Получено Хранителем описание Предполагаемая физическая ссора Между Гарри и принцем Уильямом из-за Маркл.

«Он схватил меня за ошейник, сорвал ошейник и повалил на землю», — написал младший брат об инциденте в 2019 году, утверждая, что он «упал на собачью миску, которая треснула под» его спиной и поранила его. .

Гарри также утверждает в «Копье», что 40-летний Уильям и Кейт Миддлтон Он сказал ему носить нацистскую форму Источники сообщили, что он носил его на костюмированной вечеринке 2005 года, согласно Page Six.

Мемуары Гарри «Копье» поступят в продажу на следующей неделе.

Мемуары Гарри «Копье» поступят в продажу на следующей неделе.

реклама Мемуары Гарри «Копье» поступят в продажу на следующей неделе.

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«Я позвонил Билли и Кейт и спросил, что они думают о нацистской форме. [over a pilot uniform]Они сказали, — пишет Гарри, — что оба выли.

Несмотря на напряженность в семье, и Гарри, и Маркл вернулись в Англию после их исхода совсем недавно. Похороны королевы Елизаветы.

В декабре 2021 года появились сообщения о том, что 74-летний Чарльз сделал это. Пригласить мужа на следующую коронацию.

Событие, во время которого коронуется король, происходит В день рождения четвертого сына Гарри Арчи.