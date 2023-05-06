Принц Луи затмевает всех, танцуя и зевая на коронации короля Чарльза

Он смотрит: Члены королевской семьи затмевают всех на коронации короля

После того, как принц Луи начал затмевать всех на прошлогоднем платиновом юбилее, все внимание снова было приковано к принцу Луи в субботу на коронации его дедушки.

Луи, которому в прошлом месяце исполнилось 5 лет, присоединился к своей семье — родителям принцу Уильяму и Кейт, а также братьям и сестрам принцу Джорджу, 9 лет, и принцессе Шарлотте, 8 лет — на коронации короля Карла III и королевы Камиллы.

Почти пять часов мероприятий, включая службу коронации в Вестминстерском аббатстве и процессию, дали Луи достаточно времени, чтобы еще раз показать свой характер.

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Пятилетний мальчик зевнул и с любопытством огляделся, когда перед ним разыгрывались помпезность и условия службы во время службы в Вестминстерском аббатстве.

Дилан Мартинес/Reuters Британский принц Луи зевает по прибытии в Вестминстерское аббатство на коронацию короля Чарльза в Лондоне, 6 мая 2023 года.

Пул Юи Мок/Wpa через Getty Images Члены королевской семьи присутствуют на коронации короля Карла III и королевы Камиллы в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года в Лондоне.

Луи сидит между своими родителями и рядом с Шарлоттой, которую можно увидеть разговаривающей и направляющей вопросы своему брату.

Пул Виктории Джонс / WPA через Getty Images Принц Гарри, герцог Сассекский, сидит позади принца Уильяма, принца Уэльского, принцессы Шарлотты, принца Луи и Кэтрин, принцессы Уэльской во время церемонии коронации короля Карла III и королевы Камиллы в Вестминстерском аббатстве, 6 мая 2023 года, в Лондоне. Англия.

Во время процессии из Вестминстерского аббатства в Букингемский дворец после службы Людовику дали место у окна в семейной карете, что позволило ему помахать и даже поднести нос к окну, чтобы рассмотреть поближе.

READ Китай призывает к прекращению огня между Россией и Украиной и предлагает путь к миру | Новости войны между Россией и Украиной Себастьен Бозон/POOL/AFP через Getty Images Принц Луи направляется к Букингемскому дворцу после церемонии коронации британского короля Чарльза и королевы Камиллы в Лондоне, 6 мая 2023 года.

Оле Скарф/AFP через Getty Images Британский принц Уэльский Луи, принц Уэльский Джордж и принцесса Уэльская Шарлотта возвращаются в Букингемский дворец из Вестминстерского аббатства после коронации короля Карла III и королевы Камиллы в Лондоне, 6 мая 2023 года.

Однажды в Букингемском дворце Людовик поднялся на балкон со своей семьей, королем и королевой.

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Именно там Луи получил самые оживленные танцы, пляски, указывая на небо и разговаривая, когда над головой пролетал военный самолет.

Оле Скарф/AFP через Getty Images Британская принцесса Уэльская Кэтрин, британский принц Луи Уэльский и британский принц Уильям, принц Уэльский, на балконе Букингемского дворца в центре Лондона, 6 мая 2023 года.

Ханна Маккей/Reuters Члены королевской семьи стоят на балконе Букингемского дворца после церемонии коронации британского короля Чарльза в Лондоне, 6 мая 2023 года.

Мэтью Чайлдс/Reuters Британский король Чарльз, королева Камилла, принц Уильям, Кэтрин, принцесса Уэльская и их дети принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, принц Эдуард, герцог Эдинбургский, Софи, герцогиня Эдинбургская и Анна, королевская принцесса стоят на балконе Букингемского дворца после церемонии коронации в Лондоне, 6 мая 2023 года.

На прошлогоднем платиновом юбилее Луи, как известно, закрыл уши и заплакал, наблюдая за мухами, стоя рядом со своей прабабушкой, покойной королевой Елизаветой II.

Дэниел Лил / AFP через Getty Images Британский принц Луи Кембриджский затыкает уши, стоя рядом с британской королевой Елизаветой II, чтобы посмотреть специальное авиашоу с балкона Букингемского дворца после парада в честь дня рождения королевы «Вынос знамени» в рамках празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II. в Лондоне 2 июня 2022 года. READ Талибан заявляет, что женщины должны закрывать лица в общественных местах, говорит, что паранджа лучше всего

Аластер Грант/Бассейн Фото через AP Королева Елизавета II, принц Луи, Кейт, герцогиня Кембриджская и принцесса Шарлотта на балконе Букингемского дворца в Лондоне, 2 июня 2022 года.

Позже Луи оказывается таким же веселым, наблюдая за Платиновым юбилеем вместе со своими родителями, братьями, сестрами и другими членами королевской семьи.

Крис Джексон/Пул/Рейтер Британский принц Луи и принц Чарльз присутствуют на конкурсе платинового юбилея, посвященном окончанию празднования платинового юбилея британской королевы Елизаветы, в Лондоне, 5 июня 2022 года.

Крис Джексон / Getty Images Принц Луи Кембриджский наблюдает за конкурсом Platinum Jubilee от Королевского фонда во время фестиваля Platinum Jubilee Festival, 5 июня 2022 года, в Лондоне.

Крис Джексон/WPA Пол/Getty Images Кэтрин, герцогиня Кембриджская, обнимает принца Луи Кембриджского во время Платинового фестиваля, 5 июня 2022 года в Лондоне.

В преддверии субботней коронации Кейт поделилась своими искренними предсказаниями, когда один из энтузиастов спросил, будет ли Луи лучше себя вести в исторический день своего дедушки.

«Я надеюсь на это», — сказала Кейт в видео, размещенном в социальных сетях. «С детьми никогда не знаешь наверняка».