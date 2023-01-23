Принятие Сахалина оставляет Японию далекой от G7, несмотря на его принятие на пост президента

В этом году председатель G7, Япония, присоединилась к блоку, осуждающему вторжение России в Украину, ввела санкции и согласилась ограничить цены на нефть, за одним исключением: сахалинские энергетические проекты Москвы.
Сахалин-1 и Сахалин-2 на Дальнем Востоке России представляют собой аномалии в агрессивных усилиях Токио с союзниками по снижению зависимости от углеводородов Москвы. Это противоречие, которое японские официальные лица и некоторые эксперты считают неизбежным для страны, которая является наименее энергообеспеченной страной из G7.
Но другие предупреждают, что это решение представляет собой «слабое место» Токио, которое «подрывает» его дипломатию.
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