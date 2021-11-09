Принятые в ЕС резолюции перезапускают белорусско-российскую экономическую интеграцию

МИНСК, 9 ноября. / Белта /. Решения Госсовета Союза уже запускают белорусско-российскую экономическую интеграцию. Об этом на заседании шестой сессии заявил спикер Палаты депутатов Владимир Андреченко. Палаты депутатов. За Национальное собрание Беларуси на седьмом заседании флаг Белта.

4 ноября произошло важное политическое событие — заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства Беларуси и России. Результатом большой работы, проделанной за последние несколько лет, стали 28 Программ Союзного государства, одобренных руководителями Беларуси и России. Он направлен на сближение макроэкономической, промышленной и сельскохозяйственной политики двух стран и согласование позиций в ряде других важных областей. Эти решения, по сути, перезапускают белорусско-российскую экономическую интеграцию, сказал Владимир Андриченко.

По его словам, в свете программ Союзного государства приоритетом должна быть работа по сближению законодательства и единой правоприменительной практики.

В ноябре в Минске пройдет 61-я сессия Парламентского собрания Союзного государства Беларуси и России. «Депутатам стран Союза необходимо будет решить ряд организационных вопросов, связанных с совместными действиями. В частности, нам потребуется утвердить полномочия новых членов России в Парламентской ассамблее и формирование комитетов ассамблеи», — сказал он. пресс-секретарь.