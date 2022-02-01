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Приобретение Microsoft Activision Blizzard будет рассмотрено FTC в нарушение традиции

1 февраля, 2022
Artem Sokolov

Сообщается, что приобретение Microsoft компании Activision Blizzard будет рассмотрено Федеральной торговой комиссией, что рассматривается как нарушение традиции.

Как я уже заметил БлумбергПохоже, FTC вмешивается для проверки Приобретение Microsoft компании Activision Blizzard Чтобы убедиться, что приобретение представляет собой недобросовестную конкуренцию. Это было бы отходом от установившейся традиции, главным образом потому, что Министерство юстиции обычно работало бы вместе с Федеральной торговой комиссией по рассмотрению таких дел.

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