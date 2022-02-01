Приобретение Microsoft Activision Blizzard будет рассмотрено FTC в нарушение традиции

Сообщается, что приобретение Microsoft компании Activision Blizzard будет рассмотрено Федеральной торговой комиссией, что рассматривается как нарушение традиции.

Как я уже заметил БлумбергПохоже, FTC вмешивается для проверки Приобретение Microsoft компании Activision Blizzard Чтобы убедиться, что приобретение представляет собой недобросовестную конкуренцию. Это было бы отходом от установившейся традиции, главным образом потому, что Министерство юстиции обычно работало бы вместе с Федеральной торговой комиссией по рассмотрению таких дел.

Ранее в этом месяце, вскоре после того, как Microsoft объявила о приобретении Activision Blizzard, FTC объявила, что изменить свои руководящие принципы в отношении слияний. В то время как организация отказалась конкретно комментировать приобретение Microsoft, время объявления, которое указывало на то, что FTC усилит свое руководство по борьбе с слияниями, было адским совпадением.

Федеральная торговая комиссия (FTC) может в будущем ужесточить положения о слияниях. В конце концов, предстоящее приобретение Microsoft Activision Blizzard даст ей право собственности на некоторые из самых известных франшиз на планете, включая Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch и другие. Таким образом, для FTC вполне разумно хотеть тщательно и тщательно изучить приобретение, прежде чем оно начнется.

Было много споров о том, что это значит для мультиплатформенных игр Activision Blizzard. В то время как некоторые сразу же предположили, что такие игры, как Overwatch 2, будут эксклюзивами для Xbox, глава отдела игр Microsoft Фил Спенсер сказал, что сделка не означает «Перетащите сообществаС платформ PlayStation, намекая на кроссплатформенные версии некоторых игр отныне.

Вы можете перейти к нашему уроку на Костюм Activision Blizzard Для последнего судебного иска против разработчика.