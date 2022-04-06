Приобретение Sony Bungie вызвало больше обсуждений в Твиттере, чем сделка Microsoft с Activision Blizzard.

Новые цифры, опубликованные Twitter, показывают, что приобретение Sony тарзанка Обсуждение вызвало более Майкрософтимея Активижн Близзард на платформе.

Риши Чадха, глава глобального партнерства по играм и игровому контенту в Твиттере, опубликовал в Твиттере внутренние данные Твиттера, показывающие высокую частоту твитов о видеоиграх за последние три месяца.

Хотя информация, предоставленная Shatha, не содержит точных цифр, она показывает, что в период с 1 января по 31 марта этого года было четыре явных пика дискуссий.

Это были дни, когда Microsoft объявила о приобретении Activision Blizzard, Sony объявила о приобретении Bungie, старое кольцо Его освободили и это электронная играНовый сезон начался.

Данные Twitter показывают, что на сегодняшний день релиз Elden Ring вызвал наибольшее обсуждение на платформе, вероятно, из-за того, что миллионы игроков купили игру в первый же день и поделились своими первыми впечатлениями.

Второй обсуждаемой темой было приобретение Sony компании Bungie, за которой последовало приобретение Microsoft компании Activision Blizzard, что вызвало чуть больше помпы, чем новый сезон Fortnite.

Затем Шата опубликовал еще один твит, показывающий 10 лучших игр, о которых больше всего писали в Твиттере за последние три месяца.

был первым в списке Эффект Джиншина, а Wordle на втором месте. Вероятно, это связано с тем, что Genshin Impact пользуется успехом во всем мире (особенно в Азии), а Wordle, естественно, очень популярен в англоязычных странах.

Elden Ring заняла седьмую строчку в чарте, а Мэн Крафт Он занял 10-е место.

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Икс-бокс Материнская компания Microsoft подтвердила в январе, что Планируется приобрести Activision Blizzard. Это крупнейшая сделка в игровой индустрии на сумму 68,7 миллиарда долларов.

Всего 13 дней спустя Sony сообщила, что приобрела много денег, заявив, что Планы по приобретению Destiny Studios и Hello Bungy В сделке на сумму $ 3,6 млрд.

Интерактивные развлечения Сони Президент Джим Райан позже подтвердил Игровая приставка Корпорация Планирует сделать больше приобретений.

Босс Xbox Фил Спенсер В октябре прошлого года он сказал, что компания Покупка игровых студий «определенно не завершена»И что не было «квоты» на количество команд, которые вы хотели приобрести.