Приоритет Путина — продавать газ, а не вести войну

Лукашенко всегда бросал на ветер осторожность и дипломатичность. Европейцы не считают его рациональным актером, и Путин, вероятно, не считает, — но помощь была слишком хороша, чтобы российский лидер упустил ее. По его мнению, пограничный кризис и его последствия, проблемы на европейском газовом рынке и даже напряженность вокруг Украины могут быть аргументами в пользу «Северного потока 2». Неясно, в какой степени он изобретает эти аргументы, однако нет сомнений в том, что он будет использовать их в меру своих возможностей. Может показаться, что Германия сопротивляется убеждению Путина. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии, регулирующий орган, разрешение которого необходимо для запуска Nord Stream 2, приостановило рассмотрение заявки. Для политически настроенных это может показаться ответом временного канцлера Ангелы Меркель на оскорбление, вызванное тем, что по настоянию Путина пришлось вызвать изгоя Лукашенко, чтобы попытаться разрешить кризис с беженцами. Однако немецкая бюрократия может быть весьма аполитичной, и в данном конкретном случае причина комментария кажется бюрократической. Регулирующий орган хочет, чтобы оператор трубопровода, теперь зарегистрированный в Швейцарии, переместил свои активы и сотрудников в Германию и слился в соответствии с законодательством Германии — разумный запрос на трубопровод с конечной точкой в ​​Германии. Не то чтобы немецкую компанию будет сложно подготовить Газпрому, российскому поставщику газа, но приостановка, вероятно, означает значительную задержку, что объясняет последующий скачок спотовых цен на природный газ. По мере развития процесса Путину необходимо пройти тонкую грань между продолжением давления и изоляцией правительства Германии — это означает, что он, вероятно, воздержится от любых резких шагов в ближайшие месяцы. В каком-то смысле он в затруднительном положении — по крайней мере, до тех пор, пока появление «Северного потока-2» в сети остается весьма вероятным исходом.