Приоритет скандинавских и балтийских взглядов в политике ЕС в отношении России — EURACTIV.com

Опыт и знания стран региона Балтийского моря должны быть более заметными во внешней политике и политике безопасности Европейского Союза, чем в Российской Федерации, написали председатели группы ЕНП делегациям Северных и Балтийских стран.

Томас Тоби, член Европарламента, ч.Глава шведской делегации группы ЕНП. Пернилле Вайс, член Европарламента, чГлава датской делегации Группы ЭПП. Rhino Terras MEP, чГлава эстонской делегации группы ЕПП. Серпа Петикайнен, чГлава финской делегации Группы ЭПП. Эндрю Коппелиус, чГлава делегации Литвы в группе ЕПП; Сандра Калнетти, чГлава латвийской делегации группы ЕПП

Девять месяцев назад Российская Федерация начала незаконную агрессивную войну против Украины. Вопреки ожиданиям России скорой войны, украинские войска продемонстрировали замечательную стойкость и решимость защищать свою территорию и свободу.

Защита Украины — это защита демократии от российского деспотизма. Как избранные члены Европарламента мы считаем своим долгом обеспечить, чтобы Европа продолжала твердо стоять на стороне наших украинских друзей и оказывать Украине необходимую гуманитарную, военную и финансовую поддержку.

Из того, как ЕС относится к Российской Федерации, следует извлечь некоторые уроки.

Во-первых, энергетический кризис, с которым мы сталкиваемся сегодня, частично связан с нашей зависимостью от российского газа. Северный поток I и II были историческими ошибками. Предупреждающих знаков предостаточно, но те, кто не до конца понимает российскую стратегию, игнорируют их.

Европа должна обеспечить поставки энергоносителей, которые сделают нас самостоятельными. Будущие инвестиции в европейские источники энергии, такие как солнечная, ветровая и ядерная энергия, будут иметь решающее значение для снижения нашей зависимости от иностранных и враждебных держав.

Во-вторых, Европейский союз и многие государства-члены были наивны в своих отношениях с Российской Федерацией. Например, некоторые считали, что нападение на Украину было немыслимо до утра 24 февраля 2022 года.

Однако наши силы обороны и спецслужбы увидели возможность вооруженного нападения на Украину. Имейте в виду, что восток Украины находится в осаде с 2014 года. Помимо агрессивной войны на Украине, Путин также ведет финансовую войну против Европейского Союза.

Мы являемся свидетелями враждебного поведения путинского режима воочию. Российские военные нарушают наше воздушное пространство, а Кремль направляет свои угрозы на наше независимое принятие решений.

Когда-то советские войска наводили свой порядок в странах Балтии, подавляя инакомыслие и заставляя замолчать противников. Однако страны Балтии никогда не отказывались от борьбы за независимость и свободу. Они выбрали демократию, а не диктатуру, как это делает сегодня Украина.

Мы полностью привержены защите свободы Украины и стран Балтии на каждом этапе и от любой угрозы.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО повысит безопасность и стабильность в регионе Балтийского моря. Он имеет стратегическое значение для обороны Северной Европы и посылает Москве четкий сигнал: мы с Европейским союзом и НАТО против путинской агрессии.

Вот почему Финляндия и Швеция так срочно присоединяются к НАТО. Защита региона Балтийского моря не может быть отложена ни по какой причине.

С Российской Федерацией нет места наивности. Это террористический режим, который не жалеет усилий для нападения на невинных украинцев. Другими словами, они регулярно совершают военные преступления.

Украина будет одним из главных приоритетов шведского председательства. Это также предоставляет широкие возможности для того, чтобы европейские коллеги в Совете и Европейском парламенте услышали опыт, знания и опасения Балтийского государства в отношении будущей политики ЕС в отношении Российской Федерации.

Принятие во внимание наших взглядов укрепит внешнюю политику и политику безопасности ЕС и повысит роль ЕС как мощного игрока в геополитическом регионе. Это предотвратит новые ошибки в отношении Российской Федерации.