Пристальный взгляд: кто такой король Малайзии и почему он выбирает премьер-министра?

КУАЛА-ЛУМПУР (Рейтер) — Король Малайзии Абдулла Султан Ахмад Шах находится в центре внимания, поскольку он обдумывает свой выбор того, кто будет следующим премьер-министром страны, после выборов, в результате которых ни одна партия не получила большинства в парламенте и коалиции. Переговоры провалились.

Султан Абдулла заявил во вторник, что он «скоро» примет решение между лидером оппозиции Анваром Ибрагимом и бывшим премьер-министром Мухиддином Ясином после того, как ни один из политиков не смог заручиться достаточной поддержкой для формирования коалиции после субботних выборов.

Это будет третий раз, когда король выбирает премьер-министра чуть более чем за два года, хотя впервые это произошло после выборов.

Кто король Малайзии?

Король Султан Абдулла Султан Ахмад Шах взошел на престол в 2019 году в возрасте 59 лет, став 16-м монархом Малайзии с момента ее независимости от Великобритании в 1957 году.

В Малайзии уникальная конституционная монархия, в которой короли избираются по очереди из королевских семей девяти штатов, и каждый правит в течение пяти лет.

Седовласый султан в очках Абдулла стал королем после внезапного отречения предыдущего короля от престола.

Правитель штата Паханг на восточном побережье Малайзии, король Султан Абдулла, стал популярным благодаря своему фотореализму в начале своего правления после того, как его видели стоящим в очереди в Kentucky Fried Chicken и помогающим жертвам несчастных случаев на шоссе.

Султан Абдулла — увлеченный спортсмен, в молодости представлял свою страну на футбольных матчах. Он был членом Исполнительного комитета ФИФА и президентом Азиатской федерации хоккея.

Всегда ли это выбор короля?

нет. Выборы обычно определяют, кто будет премьер-министром Малайзии при парламентской системе.

Но конституция дает ему право назначать премьер-министра, который, по его мнению, может иметь большинство среди законодателей.

Монархи Малайзии редко пользовались этой властью, но политическая нестабильность последних двух лет побудила короля выбрать премьер-министра.

Монархия играет более влиятельную роль с 2020 года на фоне упадка некогда доминирующего национального альянса Барисан и его флагманской партии, Объединенной малайской национальной организации (ОМНО).

Барисан руководил каждым правительством с момента обретения независимости от британского колониального правления в 1957 году до его поражения на выборах в 2018 году. Он был уволен после многомиллиардного скандала в государственном фонде 1MDB.

это было раньше?

да. Король Султан Абдулла назначил двух бывших премьер-министров, хотя это произошло впервые после того, как выборы не привели к явному победителю.

Кинг назначил Мухиддина премьер-министром в феврале 2020 года, когда тогдашний премьер-министр Махатхир Мохамад ушел в отставку из-за распрей в альянсе.

Султан Абдулла предпринял необычный шаг, встретившись со всеми 222 заместителями Махатхира после его отставки, чтобы определить, у кого будет большинство для формирования нового правительства, в конечном итоге выбрав бывшего союзника Махатхира Мухиддина Ясина.

Менее чем через год, после распада коалиции Мухиддина, король попросил законодателей вручить письмо всем тем, кто поддерживает его на посту премьер-министра, и принял решение о назначении следующего премьер-министра — Исмаила Сабри Якуба, находившегося у власти до последнего. выборы.

что произошло после этого?

Король Анвар и Мухиддин встретились во вторник.

Мухиддин сказал, что король предложил ему и Анвару вместе сформировать «правительство единства», но он не согласился.

Король созвал 30 депутатов от Национального альянса Барисан на встречу в среду, чтобы решить, кто станет премьер-министром.

Барисан сообщила о своих худших результатах на выборах в субботу, но играет ключевую роль в формировании правительства, поскольку ее поддержка необходима как Анвару, так и Мухиддину, чтобы получить большинство.

Тот, кто в конечном итоге будет назначен премьер-министром, скорее всего, столкнется с новыми политическими потрясениями, подобными тем, которые преследуют страну в последние годы.

(Отчетность Мэй Мэй Чу) Автор Кей Джонсон. Монтаж Бернадетт Баум

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.