Пристальный взгляд: почему русские не выступают под своим флагом в Пекине?

ПЕКИН (Рейтер) — Российские спортсмены будут соревноваться на Олимпийских играх в Пекине в этом месяце без их ведома и национального гимна из-за штрафов за допинг.

Вот почему санкции накладываются на российский спорт и что они означают для спортсменов страны.

Почему против России введены санкции?

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В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ввело санкции в отношении российского национального антидопингового агентства РУСАДА. Эти действия имели ряд последствий для российского спорта на мировой арене.

Всемирное антидопинговое агентство заявило, что российские власти «нагло и незаконно подделали» данные московской лаборатории, хотя ее передача была условием восстановления «Русады».

В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство объявило агентство «несоблюдающим требования» после того, как в отчете были обнаружены доказательства массового применения допинга в российской легкой атлетике.

Санкции ВАДА, среди прочего, не позволяли России вывешивать свой флаг на крупных спортивных мероприятиях в течение четырех лет. Позже санкции были сокращены вдвое после обращения России.

Что для этого сделала Россия?

РУСАДА обжаловало это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд — высший спортивный суд — частично оставил в силе штрафы, но сократил их от половины до двух лет. Срок действия санкций истекает 16 декабря 2022 года.

Санкции не позволяют России проводить, предлагать или предоставлять права на проведение крупных международных спортивных мероприятий, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Это также запрещает государству поднимать свой флаг и исполнять гимн на таких мероприятиях.

Что это значит для российских спортсменов в Пекине?

Российская делегация в Пекине, в составе которой 212 спортсменов, не может поднимать трехцветный государственный флаг, любые национальные гербы и символы.

Вместо того, чтобы представлять Россию, спортсмены выступают как представители Олимпийского комитета России под аббревиатурой «ОКР».

На их униформе вместо российского флага изображена эмблема Олимпийского комитета России — три пламени цвета национального флага с олимпийскими кольцами под ними.

Победителям Олимпийских игр России вручат золотые медали за Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского, который был выбран вместо государственного гимна.

Что это значит для российских чиновников?

Санкции также означают, что российские правительственные чиновники не могут участвовать или присутствовать на Олимпийских играх. Но есть исключения из этого правила.

По-прежнему могут присутствовать высокопоставленные официальные лица, приглашенные главой принимающей страны. Приглашенный президентом Китая Си Цзиньпином посетить Олимпийские игры в Пекине, президент России Владимир Путин заполнит пустоту, оставленную многими иностранными высокопоставленными лицами, бойкотировавшими церемонию открытия 4 февраля.

Как россияне выступали на предыдущих Олимпийских играх?

На российских спортсменов в Пекине распространяются те же ограничения, что и на их соотечественников, принимавших участие в летних Олимпийских играх в Токио в прошлом году.

России также было отказано в использовании флага на Зимних играх 2018 года в Пхенчхане в Южной Корее в качестве наказания за спонсируемый государством допинг на Играх в Сочи 2014 года.

Несколько россиян также были отстранены от участия в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио в ответ на отчет Всемирного антидопингового агентства, в котором было обнаружено систематическое применение допинга в большом количестве олимпийских дисциплин.

Россия признала некоторые недостатки в применении антидопинговых правил, но отрицает наличие спонсируемой государством допинговой программы.

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(Отчетность Габриэля Тетро-Фарбера) Редактирование Кена Ферриса

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