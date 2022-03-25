‘Пристрели его.’ Сегодня я уже застрелил двоих гражданских.

Андрей Маросов поделился своим мучительным путешествием из Мариуполя, Украина Андерсон Купер 360, Четверг. Маросов бежал из города после того, как интенсивные бомбардировки и военное вторжение сделали город негостеприимным для украинцев.

Фотографируя ущерб, который Россия нанесла его городу, Маросов утверждал, что его удерживали несколько часов и что российские солдаты не хотели иметь дело с пленным.

«Это было поздно ночью, и этот парень сказал ему: «Хорошо, стреляй в него. Я сегодня застрелил двух парней, двух гражданских». Потом Маросов вспоминает». Сначала я подумал, что это просто шутка. Я имею в виду черный юмор или что-то в этом роде».

Пока продолжаются жертвы среди гражданского населения НеизвестныйБыло много отчеты что российские военные нацелились на мирных жителей, и Маросов вспомнил, что думал, что может стать жертвой, пока российские солдаты спорили о том, что с этим делать.

«Я не знаю, что произошло, — сказал Маросов. «Они разговаривали несколько минут, и у меня в груди был автомат Калашникова, и я думал, что моей груди и желудку стало лучше».

«Калашников действительно целился в вашу грудь?» — спросил Купер.

«Да, да, да», — подчеркнул Маросов.

К счастью, Маросов был освобожден и прибыл на Западную Украину, откуда уже бежала его семья. Он воссоединился с женой и сыном.

Андерсон Купер 360 Он выходит в эфир по выходным в 20:00 каждый день. Си-Эн-Эн.

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