Остановите нас, если вы слышали это раньше: Российский космический корабль угрожает жизни на борту Международной космической станции.

Еще одним черным глазом для московской космической программы стало то, что в капсуле «Союз-22», прикрепленной к Международной космической станции, произошла массовая утечка охлаждающей жидкости незадолго до начала выхода в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петлина. Неконтролируемая утечка продолжалась более трех часов, прежде чем, наконец, прекратилась после того, как жидкости закончились.

Представитель НАСА сообщил The Daily Beast в четверг, что они «ожидают новых обновлений сегодня утром», и не дал никаких дополнительных комментариев. Наземная группа российской космической программы «Роскосмос» оценивает ущерб, чтобы выявить полное влияние утечки на космический корабль «Союз».

«Российские диспетчеры и диспетчеры здесь, в Центре управления полетами в Хьюстоне, наблюдали за потоком частиц, выходящим из корабля «Союз МС-22», прикрепленного к модулю «Рассвет» на обращенной к Земле стороне российской части Международной космической станции», — миссия НАСА. Об этом в прямом эфире агентства Spacewalk заявил комментатор Роб Навиас.

Два астронавта были в двух списках и ждали в шлюзе низкого давления, когда диспетчеры приземлили миссию из-за утечки. Они планировали переместить охлаждающую жидкость из модуля «Рассвет» в научный модуль «Наука», когда будут обнаружены повреждения.

в более позднем обновленииНАСА заявило, что «члены экипажа на борту космической станции в безопасности и не подвергались опасности во время утечки». Однако утечка, несомненно, вызовет вопросы о долгосрочной жизнеспособности космического корабля «Союз». Хладагент также может заблокировать или даже повредить внешнее оборудование Международной космической станции, хотя вероятность этого относительно мала.

Сказать, что это плохой обзор российского космического корабля, было бы преуменьшением. На данный момент, если что-то пойдет не так на Международной космической станции, вы можете поспорить, что это так или иначе связано с «Союзом». Из таинственные дыры Вкопан, л опасные для жизни неисправности Во время запуска до осечек и Отправить Международную космическую станцию ​​в штопорНе было недостатка в авариях с участием самолетов «Союз».

И хотя астронавты на борту Международной космической станции остаются полезными и даже дружелюбными, они между российской и американской космическими программами Он был таким же холодным, как космическая пустота — в основном из-за интенсивных угроз, которые он высвобождал. Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин— Это усугубилось вторжением России в Украину. И недавняя фиаско с утечкой, без сомнения, добавит к этому.

Мы надеемся, что они скоро найдут причину икоты. Излишне говорить, хотя Новая космическая станция на замену Международной космической станции Это не может прийти достаточно скоро.