Москва, 30 ноября. / ТАСС /. Сегодня, во вторник, МИД России, комментируя статью НАТО о мифах об отношениях России и альянса, заявил, что присутствие НАТО в регионах по всему миру никоим образом не повышает их безопасность, потому что альянс только ведет к усилению регионального противостояния и навязывает свое видение мироустройству. .

«Присутствие НАТО способствует укреплению региональной безопасности. Опровержение: это иллюзия. Достаточно вспомнить последствия бомбардировки НАТО бывшей Югославии, развала государства в Ливии. Последний пример — Афганистан. 20-летнее присутствие . частей НАТО в Афганистане и их последующий поспешный «побег» Они не достигли ни одной из намеченных целей. Ситуация только усугубилась. Сегодня Североатлантический союз вновь стремится выйти за рамки своей традиционной зоны ответственности. , чтобы навязать свое видение мирового порядка в других сферах. Он привлекает своих партнеров к реализации этих целей. НАТО всегда предлагает «дружить» против кого-то ». Новая волна географического расширения сферы интересов НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион носит откровенно конфронтационный характер. Альянс стремится превратить эту часть мира из пространства сотрудничества в регион активной геополитической конкуренции », — сказано в сообщении. .

По заявлению министерства, объявление НАТО киберпространства и космического пространства «полем операций» подрывает международные усилия по созданию юридически обязательных механизмов для предотвращения использования этих доменов в военных целях.

Она добавила, что Россия не дестабилизирует ситуацию в Европе, как утверждают представители НАТО, а, наоборот, заинтересована в «сохранении стабильной структуры безопасности в Европе и евроатлантическом регионе на основе международных соглашений и Хартии. Объединенные нации.»

«Однако с молчаливого согласия своих союзников по НАТО Вашингтон в последние годы сознательно работал над разрушением механизмов должным образом функционирующего международного права. Наиболее ярким примером этого является кризис вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности. — Договор о ядерных силах дальнего действия — ТАСС).) Через две недели после того, как Соединенные Штаты вышли из этого договора в августе 2019 года, якобы испытали крылатую ракету средней дальности семейства Tomahawk, которая была запрещена в соответствии с вышеупомянутым договором. Стратегические вооруженные силы Aegis Assyria Инфраструктура развернута недалеко от границы с Россией. Мы годами заявляли об этих претензиях к США в контексте ДРСМД, но не получили ничего конструктивного », — заявили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что США проводят исследования и испытания широкого спектра других ракетных систем наземного базирования малой и средней дальности. «В то же время мы слышим от американских военных, что они призывают к их немедленному развертыванию в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это ясно показывает, что, нарушая Договор о РСМД, Вашингтон хотел избавиться от ограничений, наложенных на развитие своего потенциала. с целью оказания давления на страны, которые считает своими оппонентами и потенциальными противниками, и не имеет отношения к легендарным «нарушениям Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности».