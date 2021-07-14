Присцилла Макмиллан, знавшая и Кеннеди, и Освальда, умерла в возрасте 92 лет.

Миссис Макмиллан сказала, что помнит Юнис Кеннеди Шрайвер, сестру президента, которая спросила ее на званом обеде в Вашингтоне: «Почему Освальд ненавидел моего брата?» Она ответила: нет. Освальду это нравилось. И он тоже любил Джеки “.

Но г-жа Макмиллан разоблачила Освальда как запутавшегося марксиста-самоучки, которого напрягает агрессивное преследование правительства США атомной шпионской сети Розенберга и его слабое обеспечение гражданских прав, а также эксплуатация рабочих капитализмом, как и его мать.

Позже г-жа Макмиллан сказала Christian Science Monitor, что, хотя г-н Освальд не упомянул Кеннеди в интервью 1959 года, он указал, что не сомневается в том, что прибегает к убийству как к политическому оружию. Она добавила: «Из нашего разговора я поняла, что он был человеком, который мог все».

Помимо «Марины и меня», г-жа Макмиллан перевела «Двадцать писем другу» (1967), мемуары Светланы Аллилуевой, дочери Иосифа Сталина, бежавшей в Соединенные Штаты, и написала «Гибель Дж. Роберта». Оппенгеймер и рождение современной гонки вооружений »(2005) рассказывает об ученом, создавшем атомную бомбу, которого ошибочно называли советским шпионом во время« красной паники »1950-х годов.

«Присцилла объединила в себе лучшие качества репортера-расследователя, исследователя и любознательного гражданина, проводя тщательные исследования и делая все возможное, чтобы быть справедливым по отношению ко всем сторонам», – сказал Марк Крамер, директор проекта исследований холодной войны в Гарвардском центре Дэвиса. Российские и евразийские исследования, где г-жа Макмиллан была научным сотрудником.

В 1990-х Стивен Фаргуд, директор Проекта государственной тайны Федерации американских ученых, сказал, что «Присцилла помогла вдохновить и поддержать усилия по ускорению рассекречивания правительственных документов Соединенных Штатов времен холодной войны». Он добавил: «Она была удивительно щедрым парнем, который всегда был готов поделиться своими открытиями и поддержать других авторов и студентов в их исследованиях».

В последние годы жизни г-жи Макмиллан ее дом в Кембридже, недалеко от Гарварда, стал гостиницей для заблудших студентов и ученых, литературным и политическим салоном в европейских традициях и базой для ее кампаний от имени советских диссидентов и других организаций.