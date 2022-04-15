меняИгнорировать Стивена Сигала никогда не было так просто. Звезда боевых искусств не является повсеместным участником ночных ток-шоу. Боевики в расцвете сил не показывают баннеры в верхней части Netflix. Целые поколения детей достигли совершеннолетия, так и не услышав слов: «Эй, как насчет того, чтобы посмотреть новый фильм Стивена Сигала?»

Сигал продолжал снимать фильмы, в основном прямо на видео, хотя он снялся в триллерах начала 90-х, таких как тяжело убить И В осаде Давно ушел в небытие. За последние три десятилетия Сигал столкнулся с несколькими обвинениями в сексуальных домогательствах и сексуальных домогательствах (которые он все отрицал). Это, возможно, способствовало тому, что он заикался слишком далеко от голливудского мейнстрима, но это не единственный фактор. Даже во время своей помпы Сигал был широко известен как торговец высокооктановой халтурой — разносторонний парень в боевых искусствах, и его способность убедительно вести любой диалог была несколько не в тему. За последние несколько лет кинобизнес Сигала мигрировал, чтобы скрыть потоковое производство (и китайское кино 2017 г. Китай продавец, в котором также снялся Майк Тайсон). Но он нашел новый способ привлечь внимание людей: как один из немногих голливудских поклонников вокала в России.

В 2018 году Владимир Путин назначил Сигала спецпредставителем России по улучшению отношений с США. Сигал, имеющий российское гражданство с 2016 года, в последние месяцы попал в заголовки газет своими вопиющими заявлениями о войне на Украине (стране, въезд в которую ему был запрещен в 2017 году после того, как она была признана «угрозой национальной безопасности»). В воскресенье (10 апреля) актер выступил на ужине в честь своего 70-летия в одном из московских ресторанов, на котором также присутствовал ряд видных соратников Путина (в том числе описавший его российский государственный телеведущий Владимир Сулевьев. Сторож как «один из самых известных пропагандистов страны» и российская журналистка Маргарита Симоньян, обе внесены в санкционный список ЕС). Обращаясь к толпе, он сказал им: «Я люблю вас всех, когда мы стоим вместе, несмотря ни на что».

У Сигала не должно быть такого чувства, как шок: ранее он описывал Путина как «одного из величайших, если не величайшего из ныне живущих лидеров в мире». В 2014 году он назвал аннексию Крыма Россией «весьма разумной». Возможно, неудивительно, что людей, в том числе популярного американского подкастера Джо Рогана, в начале этого года обманом заставили поделиться поддельным CNN. Репортаж об актере, который ложно утверждал, что Сигал присоединился к российскому спецназу, дислоцированному под Киевом. Для большинства знаменитостей такая история будет настолько явно сфабрикована, насколько это возможно. С Сигалом все кажется разумным.

Что делает Сигала таким дешевым бульварным антиквариатом? На каком-то уровне привлекательность глубока. Он странный по голливудским меркам мужчина: с затемненными очками, внушительной фигурой и окладистой бородкой он обладает притягательной красотой, которая никогда не покидает ее. Его карьера наполнена историями о недостатках за кулисами, будь то его безрадостное назначение хостинга. Субботняя ночная жизнь или предполагаемые столкновения с коллегами по фильму и постановщиками трюков. Но роман Сигала с Россией несет в себе лишь темный магнетизм.

В то время, когда знаменитости натыкаются на то, чтобы объяснить, насколько сильно они выступают против действий России в Украине, Сигал — это аномалия. Даже Жерар Депардье, гражданин России, ранее восхвалявший путинский режим, осудил войну, что побудило Кремль отреагировать. Но опять же, Сигал далек от Голливуда во всех смыслах этого слова — он изгой, и его единственная культурная связь — это несколько веселых триллеров 30-летней давности. Его слова на самом деле никого не трогают, какими бы неприятными они ни были. Если последователь бросает бросок айкидо в лесу, и никто не слышит его, издает ли он звук?

Теперь, прежде чем кто-либо упомянет об этом, есть определенная доля иронии в том, чтобы посвятить колонку из 750 слов человеку, который утверждал, что он должен быть подвергнут всеобщему молчанию. Но это проблема Сигала. Как только это окажется в вашем периферийном зрении, трудно не смотреть. Однако, когда пыль уляжется и Путина будут судить в холодном свете истории, Сигал останется не более чем странной и неудачной сноской.