Соединенные Штаты больше, чем когда-либо, полагаются на свою способность отслеживать, что находится в космосе. Однако он делает это с помощью структуры, созданной для противодействия совершенно другой угрозе. С этой точки зрения Джошуа Хартман, бывший чиновник Пентагона и сотрудник Палаты представителей, который сейчас возглавляет GEOST, утверждает, что новое внимание уделяется осведомленности о космической сфере.

Много было сказано о необходимости повышения устойчивости и защиты космических активов США, и не зря: как правительственные, так и коммерческие космические системы США сталкиваются с беспрецедентными и растущими угрозами. В октябре российские дипломаты в ООН публично угрожал коммерческие спутники как «законные цели». Это всего через год после того, как Россия опрометчиво провела испытание противоспутникового прямого взлета (ASAT), в результате которого был уничтожен один из ее спутников и засорена низкая околоземная орбита (НОО) опасным мусором.

Командующий Космическим командованием США заявил, что у Космических сил нет того, что нужно Осведомленность о космосе (SDA) для снижения угрозы, защиты космических средств и обеспечения непрерывности операций в космосе. Он снова и снова подтверждал, что адвентизм седьмого дня является его «приоритетом номер один и его недостатком номер один», поскольку «АСД помогает нам анализировать, а не просто количественно или каталогизировать, что происходит в космосе, что в сочетании с информацией из США разведывательных служб, помогает нам лучше понять, почему это происходит, «возражает», предписывая намерения и предоставляя нашим лидерам преимущество в принятии решений».

Несмотря на большие и растущие угрозы для космических активов, инвестиции в национальную безопасность не поспевают за этими опасениями и не удовлетворяют потребность в лучшем понимании того, что происходит в космосе. В настоящее время несколько дорогостоящих наземных телескопических систем, которые в основном являются одноточечными или автономными, используют непропорционально большое количество ресурсов. Космические силы бюджет в этой сфере. Получение более четкой картины того, что происходит внутри и вокруг наших космических активов, жизненно важно для обеспечения сдерживания, а также для защиты этих активов, и это не должно быть столь же дорогостоящим, как системы, используемые в настоящее время.

Настало время признать серьезность ситуации и перейти к решению многих аспектов текущей архитектуры SDA по доступной цене.

Первым шагом является планирование и развертывание согласованной и интегрированной архитектуры SDA. Только с такой техникой Соединенные Штаты смогут защитить свои космические активы. Используемые сегодня системы SDA были приобретены и развернуты лоскутным способом и не обеспечивают последовательного понимания окружающей среды. Сегодня немногие активы предназначались для выполнения миссии SDA.

Например, история американской сети наблюдения за космическим пространством и предоставляемой ею поддержки тесно связана с требованиями США по предупреждению о ракетном нападении. Семьдесят лет назад основную угрозу Соединенным Штатам представляли советские ядерные ракеты, что делало отслеживание космических средств противника на орбите второстепенной возможностью; Сегодня, когда существуют такие разнообразные угрозы, таких возможностей просто недостаточно.

Операторам космических сил нужна современная согласованная архитектура SDA, которая охватывает системы и улучшает взаимодействие между системами для эффективного управления космическими операциями. Текущая инфраструктура SDA просто не справляется со сложными возможностями угроз, которые развернули наши потенциальные противники, не говоря уже о тех, которые они разрабатывают. Большое внимание было уделено эффектному, но менее вероятному использованию кинетических машин для убийства. Вместо этого существует потребность в архитектуре SDA, которая противостоит самым серьезным и наиболее вероятным угрозам, указанным в нескольких несекретных отчетах Управления военной разведки: кибератакам, совместным орбитальным атакам и направленным энергетическим атакам.

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Во-вторых, чтобы предоставить емкость по доступной цене и быстро, архитектура должна быстро включать размещенные полезные нагрузки в качестве ядра построения SDA на базе космоса. (Отказ от ответственности: моя компания предоставляет полезные нагрузки для космической осведомленности, предупреждения о ракетах и ​​ISR. Более широкое использование размещенных полезных нагрузок не является новой концепцией и подразумевает открытую конкуренцию между многими компаниями.) Каждый спутник, выходящий на НОО или геостационарную околоземную орбиту (ГЕО), предлагает недорогую возможность стать узлом более широкой архитектуры и предоставлять дополнительные данные SDA.

Хостинговое решение полезной нагрузки обеспечивает повышенную стабильность, перспективную архитектуру и объем данных за копейки по сравнению с основным долларом миссии. Кроме того, интеграция коммерческих возможностей в профиль оперативного пространства создает огромную ценность при низких затратах. Эти данные могут быть переданы нашим союзникам и уменьшить способность правительственных систем США выполнять утомительные, повторяющиеся и низкотехнологичные задачи, освобождая операторов космических сил для более динамичных требований полномасштабных операций в космической области.

В-третьих, сосредоточьтесь на «понимании» данных и извлечении знаний, что является областью задачи, где наблюдается значительный дефицит. Сделать данные доступными для оператора казалось геркулесовой и непреодолимой задачей до создания Единой библиотеки данных и Национального центра космической обороны. Однако эти два успеха не позволили убедительно понять, как все разрозненные системы взаимодействуют друг с другом, и нет основы для оценки ценности сравнительных данных для конкретных угроз миссии. Любая архитектура должна обеспечивать понимание того, как радарные системы работают с радиочастотными и оптическими системами в космосе и на Земле, и какие выводы имеют решающее значение в среде угроз. Кроме того, эта архитектура уделяет больше внимания характеристике объектов и их поведения, а не просто утверждает, что они находятся в соответствующем месте и в нужное время.

Сегодня есть возможность добиться значительного прогресса в ближайшем будущем, используя недорогие решения для осведомленности о космосе. Эти решения должны функционировать как интегрированная архитектура, максимально использовать размещенные нагрузки и фокусироваться на извлечении большей ценности из данных. Такой подход значительно улучшит способность Министерства обороны и разведывательного сообщества предоставлять индикаторы и предупреждать о событиях в космосе, устанавливать модели поведения, обеспечивать прозрачность поведения и усиливать сдерживание, что способствует устранению стратегической внезапности.

Такая всеобъемлющая и совместная система информирования о космической сфере США значительно укрепила бы защиту, позволив проводить целый ряд превентивных операций и контрмер. Но сначала мы должны построить его.

Джошуа Хартманн — президент GEOST, Inc. Он также является бывшим заместителем помощника министра обороны по космосу и разведке, а также бывшим штатным сотрудником комитетов Палаты представителей по ассигнованиям и вооруженных сил.