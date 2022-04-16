Пришло время снова обновить Chrome

Мы всегда призываем вас своевременно обновлять программное обеспечение, браузеры и операционные системы. Но нет, вы не читаете файл Тот же пост с прошлой недели Об очень серьезном недочете, который нужно исправить в Google Chrome.

Это, по сути, еще один недостаток, который необходимо исправить. Это третья уязвимость нулевого дня, с которой столкнулась Google в этом году.

Читайте дальше, чтобы узнать названия обновлений и узнать, как обновить браузер Google Chrome до последней версии.

вот предыстория

На прошлой неделе Сергей Глазунов из Google Project Zero немного запутался, обнаружив V8 в Chrome. Google дал ему очень серьезную оценку, что побудило компанию поторопиться с обновлением браузера через несколько дней.

На этой неделе Клеман Легинь из группы анализа угроз Google Он сделал еще одну путаницу, обнаружив V8.. Вот почему выпускается еще одно обновление Chrome, которое устраняет очень серьезную уязвимость в системе безопасности.

Google плохо умалчивает о мельчайших подробностях любой уязвимости, предпочитая сначала исправить ее, прежде чем раскрывать, как ее используют хакеры. Даже имея скудную информацию, мы знаем, что путаница типов в V8 — огромная проблема.

Согласно документации по разработке, V8 — это внутренний компонент Chrome, который обрабатывает код JavaScript. Таким образом, теоретически хакеры могут использовать ошибку кодирования, чтобы обмануть входные данные приложения другим способом.

Как только киберпреступник обходит регулярные проверки и противовесы, он может украсть вашу личную информацию и данные из вашего браузера или получить ваши данные для входа и пароли.

Его последний набор недостатков CVE-2022-1364 в базе уязвимостей. Незначительная проблема имеет отметку CVE-2022-13164-20. Последний исправляет некоторые внутренние проверки и неясности.

Что вы можете сделать по этому поводу

Лучший способ защититься — как можно скорее обновить Chrome. Метод обновления браузера Chrome универсален для всех платформ. Последняя версия 100.0.4896.127.

Вот как обновить Chrome:

Открытым Хром браузер.

браузер. Нажмите на Три вертикальные точки Справа от значка вашего профиля.

Справа от значка вашего профиля. В раскрывающемся меню наведите на него курсор помощь и выбрать О Google Chrome.

Это запустит процесс обновления автоматически, и, если будет доступна новая версия, начнется загрузка. После установки вам может потребоваться перезапустить Chrome, чтобы обновление вступило в силу.

Обновление доступно для Windows, Linux и Mac и будет выпущено в течение следующих нескольких дней. Если вы все еще не получили обновление, продолжайте проверять, пока оно не будет готово.

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