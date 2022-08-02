Приянка Чопра создает искусство с молодыми беженцами, бегущими из Украины во время российского вторжения

Мировая суперзвезда Приянка Чопра в настоящее время находится в Варшаве, Польша, где она навещает молодых беженцев из Украины, бежавших из своей страны во время российского вторжения. Она поделилась множеством видеороликов и фотографий, сделанных во время ее пребывания в конференц-центрах, куда она прибыла от имени ЮНИСЕФ. В последнем клипе видно, как актер создает искусство, раскрашивает и взаимодействует с малышами в центре.

Приянка Чопра общается с украинскими беженцами

В разгар болезненной российско-украинской войны многие беженцы покинули раздираемую войной страну и ищут убежища в близлежащих местах. Приянка Чопра посетила одно из таких мест в Варшаве, Польша, где она пообщалась с молодыми и яркими людьми и рисовала вместе с ними. Было замечено, как она разговаривала с ними и давала им идеи для их рисунков, когда они улыбались от уха до уха. Поделившись роликом в сети, актер рассказал о важности и пользе арт-терапии. Она выразила то, что «общим звеном» среди детей, спасающихся от конфликта, является искусство: «Общим знаменателем, который я видела среди детей, спасающихся от конфликта, является то, что их искусство очень похоже. Арт-терапия используется, чтобы помочь детям выразить их чувства, будь то любовь, гнев, надежда или страх».

Приянка Чопра Джонас также поделилась клипом, в котором она дала своим подписчикам возможность взглянуть на конференц-центры позади них и написала: «Это выставочный центр в Варшаве, Польша. Здесь нет комических розыгрышей или ювелирных ярмарок… Все это место теперь безопасное место, приемный пункт для семей… из Украины». Она назвала войну «кризисом матери и ребенка» и привлекла внимание пользователей сети к глобальной проблеме.

Актер также поделился роликом, объясняющим последствия войны для детей, и заявил, что российская война в Украине «еще не закончилась». Она заявила, что едет, чтобы встретиться с «храбрыми украинскими женщинами и детьми», и написала: «Ситуация в Украине далека от завершения … это один из крупнейших кризисов перемещения людей» в мире с точки зрения масштаба и размаха. ! Многие поклонники, подписчики и пользователи сети обратились к разделу комментариев к ее посту и похвалили ее за работу.





Фото: Instagram/@priyankachopra