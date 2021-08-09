Прия Пракаш Фаррер шикарно отправилась в отпуск в Россию

Прия Пракаш Фаррер уделяет немного времени себе после того, как закончила месячные съемки своего предстоящего фильма «Любовные хакеры в России». В боевике, снятом режиссером Mayank Prakash Srivastava, исследуется киберпреступность, в нем будет роль жертвы, ставшей жертвой сетевых преступников. Но пока что актриса проводит время в удивительном городе Москва и выкладывает фото и видео из отпуска в России, где она тусовалась с друзьями.

В гардеробе актера есть простые, но забавные вещи.

«Каникулы – это благословение после долгой тяжелой работы. Это отличное место для посещения. Мне действительно нравятся такие каникулы. Это был отличный опыт съемки Love Hackers, условия съемки были такими прекрасными. Были проблемы как для команды, так и для художников, но постоянный энтузиазм по поводу действия и азарт истории заставляли нас двигаться (sic) ».

Прия также поделилась роликом, демонстрирующим свой праздничный гардероб, который включал забавные укороченные топы, джинсовые вырезы и даже шляпы-ведра! Актриса поделилась в Instagram танцевальным видео, в котором она была замечена раскачивающей песню с друзьями на Красной площади в Санкт-Петербурге. В этом году у актера запланированы к выпуску еще два фильма: каннада «Вишну Прия» и болливудский саспенс «Шридеви Бунгало».