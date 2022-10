первое слово

Я начал думать о смене поколений в высшей власти мира, когда обнаружил свою вторую половинку во время празднования 70-летия Владимира Путина в этом году (родился 7 октября 1952 года). Сильный и воинственный мужчина на самом деле моложе ее. Его когорты беби-бума 1940-х годов (рожденные в 1948, 1949 и 1950 годах) также удивлены тем, что Путин все еще так молод.

Затем они также обнаружили, что Си Цзиньпин из Китая, недавно коронованный генеральный секретарь и верховный лидер Коммунистической партии Китая, моложе Влади. Си родился 15 июня 1953 года. Ему всего 69 лет.

смена поколений

Путин и Си родились с разницей в год друг от друга и сегодня возглавляют две самые могущественные страны мира. Каждый по-своему раскачивает лодку человечества: Путин вторгается в Украину и ввязывается в конфликт с Организацией Североатлантического договора (НАТО). и Си, участвуя в балансировании на грани войны с Соединенными Штатами с угрозой вторжения на Тайвань.

Для сравнения, Джо Байдену из США сейчас 79 лет; В следующем году ему исполнится 80 лет. У г-на Байдена, по почти всеобщему наблюдению и анализу, серьезные когнитивные проблемы. У него проблемы с запоминанием и распознаванием повседневных дел за своим мощным столом.

Путин и Си хорошо осведомлены о смене поколений с их стороны. Напротив, Запад во главе с Соединенными Штатами нащупывает новое лидерство. Премьер-министр Великобритании сменился всего через 44 дня после избрания Лиз Трасс лидером Консервативной партии и премьер-министром Великобритании. В Италии также новый премьер-министр.

Я задавался вопросом, заслуживает ли нынешнее положение мирового лидера включения в колонку Рипли «Хотите верьте, хотите нет» или уведомления в одном из его дворов. Выставочный зал — это музей или магазин для странностей или любопытства.

Я думаю, что феномен Путина Си любопытен. Это то, что произошло в наше время в витиеватой череде людей, мест и событий в нашей жизни и в мире, в котором мы живем. Он привлекает внимание своими огромными последствиями для мира и стабильности в международных делах.

Вы должны хорошенько подумать об этом, чтобы понять это и поверить в его важность.

Рипли, верьте или нет!

Рипли, верьте или нет! Это американская франшиза, основанная Робертом Рипли и рассказывающая о странных событиях и элементах, настолько странных и необычных, что читатели могут усомниться в утверждениях. Первоначально предназначенная для прессы, функция «Хотите верьте, хотите нет» оказалась популярной и позже была адаптирована для различных форматов, включая радио, телевидение, комиксы, музейную серию и книжную серию.

Коллекция Рипли включает 20 000 фотографий, 30 000 экспонатов и более 100 000 карикатур. Компания Ripley Entertainment, Inc. насчитывает более 80 аттракционов. Со штаб-квартирой в Орландо, штат Флорида, это подразделение Jim Pattison Group, канадской глобальной корпорации с ежегодным присутствием более 12 миллионов гостей. Издательские и вещательные подразделения Ripley Entertainment курируют множество проектов, включая синдицированные телесериалы, газетные комиксы, книги, плакаты и игры.

Рипли сначала назвал свой мультфильм, который изначально включал в себя спортивные подвиги, «Герои и сорняки», а премьера состоялась 19 декабря 1918 года в New York Globe. Рипли начал добавлять элементы, не связанные со спортом, и в октябре 1919 года он изменил название на «Хотите верьте, хотите нет». Когда в 1923 году Globe закрылась, Рипли перешла в New York Evening Post. В 1924 году Associated Newspapers (созданная как часть кооператива, в который входила The Globe) основала комитет.

На пике своей популярности лицензионную функцию ежедневно читали около 80 миллионов читателей, а только за первые три недели мая 1932 года Рипли получила более двух миллионов писем от фанатов.

По состоянию на сентябрь 2022 года насчитывается 28 Рипли «Хотите верьте, хотите нет!» Оддитории по всему миру. Это часто зрительный зал, в духе, хотите верьте, хотите нет! Больше, чем просто музеи, полные любопытства. К ним относятся некоторые театры и игровые автоматы, например, в Гатлинбурге, штат Теннесси, и в Висконсин-Деллс, штат Висконсин. Другие построены довольно странно, например Орландо, штат Флорида, Odditorium, который построен не на уровне, как будто здание тонет.

Прогноз заболевания в России и Китае

Сейчас ходят слухи, что Путин уйдет из руководства России, как бы ни закончилась война на Украине. Смена поколений в московском руководстве сейчас неизбежна. Некоторые из союзников Путина по вторжению в Украину раскритиковали его ошибки в войне.

В Китае сегодня большие проблемы. Экономика пошатнулась. Си укрепил свою власть в рамках своего крыла Коммунистической партии. Своими ловкими маневрами он освободил многих политических соперников от руководящих комитетов и советов Китая. На последнем 20-м съезде Коммунистической партии Китая он оскорбил своего предшественника Ху Цзиньтао, вынудив его покинуть конференц-зал на виду у телезрителей.

Сегодняшнее предположение состоит в том, будет ли Си подражать Путину, вторгаясь на Тайвань. Никто всерьез не верит, что это произойдет сейчас.

По мнению большинства, вторжение Путина в Украину стало непоправимой неудачей для его руководства. Русская нация и русская армия разорваны на части. Недавний отзыв новобранцев обернулся катастрофой, когда тысячи потенциальных новобранцев бежали в соседние страны.

У Путина как лидера России нет будущего. Но у России всегда будет будущее – сегодня она является крупнейшим производителем нефти и природного газа в мире.

