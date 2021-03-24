Проблема конфиденциальности Apple – ПОЛИТИКО

Когда дело доходит до конфиденциальности, Apple всегда позиционировала себя как золотой мальчик Big Tech.

Теперь некоторые из этих миганий начинают появляться.

Внутренний документ французского регулятора данных, просмотренный Politico Обнародован во вторник Рекламная практика, направленная на производителя iPhone, может противоречить законам о конфиденциальности Европейского Союза.

Анализ французского сторожевого пса, который не смог выявить нарушения, стал частью расследования, проводимого антимонопольным органом страны в отношении нового инструмента Apple против отслеживания. Эти изменения, которые будут выпущены в ближайшее время, дадут людям больше разговоров о том, как их данные собираются и используются сторонними приложениями, добавляя к вторжениям между Facebook и разработчиками приложений, которые меньше, чем компания, играют нечестно.

Но пока оба регулятора французские Он показал большой палец вверх За эту функцию, называемую Apple App Tracking Transparency, служба контроля конфиденциальности поставила рекламному бизнесу производителя iPhone более осуждающую оценку.

«Обработка рекламы Apple требует согласия, если она включает чтение или запись данных на устройстве пользователя», – написала Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) во внутреннем документе. «Практика Apple указывает на отсутствие сбора согласия».

Не являются обязательными Оценка – осторожно сформулированная, потому что она предназначена для информирования другого дела, а не для обоснования причин для независимого расследования – ставит под сомнение учетные данные Apple в отношении конфиденциальности.

Генеральный директор Apple Тим Кук снова и снова Осужден “Промышленный информационный комплекс” В тонких движениях по рекламным моделям Google и Facebook, жаждущим данных, – поскольку он пытается позиционировать свою компанию как прекрасный пример преимущества сравнения с конфиденциальностью.

Эбер Кук подтверждает, насколько враждебными стали отношения между некоторыми из крупнейших компаний Кремниевой долины, поскольку они стремятся публично позиционировать себя по таким актуальным вопросам, как конфиденциальность, устойчивость и права человека.

“В момент распространения дезинформации и теорий заговора, распространяемых алгоритмами, мы больше не можем упускать из виду технологическую теорию, которая гласит, что совместное использование – это хорошее участие – чем больше времени требуется, чтобы справиться с этим – все с целью сбора как можно большего количества данных. возможно », – сказал Кук аудитории. Он был в сети в январе, отстаивая стандарты компании по защите данных.

Внедрение функции защиты от слежения, которая должна быть развернута в iOS 14 от Apple в конце этого года, было лишь последним толчком в стремлении компании потребовать более высоких этических основ конфиденциальности. Теперь это может иметь неприятные последствия.

Хотя от CNIL требовалось только сообщить о случае, связанном с преимуществом, а не расследовать собственные действия компании, оценка регулирующего органа могла иметь последствия позже. Может даже передаваться в файл Жалоба на конфиденциальность Он был подан в марте лоббистской группой стартапов France Digitale.

В этой жалобе Apple обвиняется в нарушении правил конфиденциальности, «регулярно собирая согласие пользователей по умолчанию на iOS 14, чтобы участвовать в таргетированной рекламе в собственных приложениях».

Он не единственный, кто нацелен на рекламную практику американской компании.

Некоммерческая организация, возглавляемая австрийским активистом по защите конфиденциальности Максом Шраймсом, также подала иски в Германии и Испании, обвиняя компанию. Код отслеживания, нарушающий конфиденциальность. Компания отрицает какие-либо нарушения.

Технологический гигант владеет и базируется в Купертино. Другие расследования конфиденциальности, проведенные Ирландской комиссией по защите данных Google, В том числе один, связанный с бизнесом поведенческой рекламы. Дублин является основным регулирующим органом Европейского Союза для обеих компаний, поскольку они юридически зарегистрированы в ирландской столице.

Для некоторых наблюдателей широкое распространение конфиденциальности Apple маскирует внутреннюю экосистему, которая процветает за счет использования личной информации так же, как и другие державы Кремниевой долины. Хотя он не предоставляет данные о людях посторонним, таким как Facebook и Google, производитель iPhone имеет обширные цифровые сервисы и рекламные компании, которые по-прежнему полагаются на сбор цифровой информации людей.

– сказал Йорис ван Хобокен из Брюссельского университета Vrije, изучающий большие технологии.

Он процитировал комплекты разработки программного обеспечения Apple, которые позволяют разработчикам игр проводить детальную характеристику пользователей – усилия, которые приносят пользу самой компании. «У них есть стимул создавать условия для бизнес-моделей с интенсивным использованием данных, сверхчастных и нарушающих конфиденциальность с помощью приложений, а затем они напрямую извлекают из этого выгоду», – сказал Ван Хобокен.

В ответ на запрос французского регулятора прокомментировать результаты, представитель Apple сослался на предыдущее заявление, в котором говорилось: «Конфиденциальность встроена в рекламу, которую мы продаем на нашей платформе. Мы придерживаемся более высоких стандартов, позволяя пользователям отказаться от использования ограниченных собственных данных Apple для персонализированной рекламы: «Это особенность, которая делает нас уникальными».

Не все в этом уверены.

Джонни Райан, активист по вопросам конфиденциальности, который часто спорит с Google по поводу его методов обработки данных, сказал, что защита конфиденциальности Apple лучше, чем у большинства аналогичных компаний. Но ни одной компании, в том числе производителю iPhone, не должно быть позволено использовать данные людей в пределах своей цифровой империи таким образом, чтобы это не позволяло другим во всем мире делать это.

«То, что мы видим, – это внутренние данные, которые бесплатны для всех», – сказал Райан, старший научный сотрудник Ирландского совета гражданских свобод. «Практика обработки данных в этих компаниях жива и здорова».

Лаура Каяли внесла свой вклад в отчет.