Проблемы Арктики нарастают, поскольку сотрудничество с Россией застопорилось

ВАШИНГТОН/ЛОНДОН/ОСЛО. На протяжении почти трех десятилетий Арктический совет является успешным примером сотрудничества после окончания холодной войны.

Восемь его членов, в том числе Россия и США, сотрудничали в исследованиях изменения климата и социальном развитии в экологически чувствительном регионе.

Теперь, спустя год после того, как члены Совета перестали работать с Россией после ее вторжения в Украину, и поскольку Норвегия готовится принять председательство от Москвы 11 мая, эксперты задаются вопросом, не окажется ли под угрозой жизнеспособность арктической организации, если она не сможет сотрудничать. со страной, которая контролирует более половины ее береговой линии Северный полюс.

Неэффективный Арктический совет может иметь тяжелые последствия для окружающей среды региона и его 4 миллионов жителей, которые сталкиваются с последствиями таяния морского льда и заинтересованностью неарктических стран в неосвоенных минеральных ресурсах региона.

Работа совета, в который входят восемь арктических стран: Финляндия, Норвегия, Исландия, Швеция, Россия, Дания, Канада и США, в прошлом приводила к заключению обязательных соглашений по охране и сохранению окружающей среды.

Это также редкая платформа, которая дает право голоса коренным народам региона. Он не занимается вопросами безопасности.

Но с прекращением сотрудничества с Москвой около трети из 130 проектов совета были приостановлены, новые проекты не могут продвигаться вперед, а существующие не могут быть возобновлены. Например, западные и российские ученые больше не делятся выводами об изменении климата, прекратилось сотрудничество в возможных поисково-спасательных миссиях или случаях разливов нефти.

«Я обеспокоен тем, что это действительно помешает Арктическому совету решать эти различные вопросы», — заявил агентству Рейтер сенатор США Ангус Кинг от штата Мэн.

разделенная площадь?

Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальной мир.

С исчезновением морского льда полярные воды открываются для судоходства и других отраслей промышленности, стремящихся использовать богатство природных ресурсов региона, включая нефть, газ и полезные ископаемые, такие как золото, железо и редкоземельные элементы.

Разлад между Россией и другими членами Арктического совета означает, что эффективный ответ на эти изменения маловероятен.

«Норвегия сталкивается с огромным вызовом», — сказал Джон Холдрен, содиректор Арктической инициативы Гарвардской школы Кеннеди и бывший научный советник президента США Барака Обамы. Это способ сохранить как можно больше хорошей работы Арктического совета в отсутствие России.

Россия говорит, что эта работа не может продолжаться без него.

Посол России в Арктике Николай Коршунов заявил агентству Рейтер, что Совет ослабевает, заявив, что он не уверен, что он «остается главным форумом по арктическим вопросам».

К опасениям добавляется возможность того, что Россия пойдет своим путем в вопросах, затрагивающих регион, или даже создаст конкурирующий совет.

В последнее время предприняты шаги по расширению сотрудничества в Арктике с неарктическими странами. 24 апреля Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве между Арктической береговой охраной.

Несколькими днями ранее, 14 апреля, Россия пригласила Китай, Индию, Бразилию и Южную Африку — БРИКС — провести исследования в своем поселении на Шпицбергене, арктическом архипелаге, находящемся под суверенной Норвегией, где другие страны могут действовать в соответствии с договором 1920 года.

«Россия стремится наладить отношения с некоторыми неарктическими странами, в частности с Китаем, и это вызывает тревогу», — сказал Дэвид Балтон, исполнительный директор руководящего комитета Белого дома по Арктике.

Корчунов из России сказал, что Москва приветствует неполярные страны в регионе, если они не преследуют военных целей.

«Наша ориентация на чисто мирную форму партнерства также отражает необходимость развития научного и экономического сотрудничества со странами за пределами Арктики», — сказал он.

Как вы относитесь к Москве?

Норвегия выражает «оптимизм» в отношении возможности плавного перехода председательства от России, поскольку в интересах всех арктических государств сохранить Арктический совет.

«Нам необходимо защитить Арктический совет как важнейший международный форум для арктического сотрудничества и обеспечить его продолжение», — заявил агентству Рейтер заместитель министра иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерсон.

Это будет непросто, учитывая напряженные отношения Осло с Москвой. В апреле Осло выслал 15 российских дипломатов, заявив, что они шпионы. Москва отвергла обвинения, а Корчунов сказал, что высылка подорвала доверие, необходимое для сотрудничества.

Аналитики говорят, что член НАТО Норвегия, которая имеет общую арктическую границу с Россией, по-прежнему имеет все возможности для того, чтобы справиться с деликатным балансированием с Москвой.

«Норвегия была самой откровенной, когда речь шла о возможности оставить дверь открытой, чтобы, когда это будет политически целесообразно, Россия снова могла присоединиться к Арктическому совету», — сказал Свен Вигеланд Ротем, старший научный сотрудник Арктического института по вопросам безопасности и управления. .». Институт Фритьофа Нансена, Осло.

Действительно, как заявила депутат Ага Хемниц-Ларсен, Совету в конечном итоге придется возобновить взаимодействие с Россией, даже если этот момент еще не наступил.

«Я не вижу в будущем Арктического совета без России», — сказал Ларсен, депутат от Гренландии в датском парламенте и председатель Арктического парламентария, организации, в которую входят депутаты от арктических стран.

«Мы должны быть готовы к другому времени, когда однажды война (в Украине) закончится».

(Репортаж Хамиры Памук в Вашингтоне, Глории Дики в Лондоне, Гвладис Фукс в Осло; дополнительный репортаж Якоба Грюнхольта Педерсена в Копенгагене; под редакцией Ангуса МакСвана)